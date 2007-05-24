Пінчук у своєму Центрі представить фотоколекцію Елтона Джона

З 16 червня по 12 серпня 2007 року в PinchukArtCentre буде представлено виставку «Око підсвідомості: Вибрані фотографії з колекції Сера Елтона Джона».

Про це сьогодні на брифінгу повідомив президент PinchukArtCentre Віктор ПІНЧУК.

Судячи зі слів пана ПІНЧУКА підготовка ведеться активно, бо експонати вже рухаються у сторону Києва. «Колекція вже в дорозі… Ельтон Джон деякі роботи вже познімав зі своїх стін», - каже В. ПІНЧУК.

Під час перевезення, а також експонування робіт плануються посилені заходи безпеки, бо як зазначив президент PinchukArtCentre «ціна кожної роботи починається з сотень тисяч доларів, а деякі й за мільйон». Тому всі заходи безпеки він бере під особистий контроль. Навіть підписав відповідний документ, за яким уся відповідальність лежить на ньому особисто.

Планується також особиста присутність Елтона Джона на відкритті фотовиставки в PinchukArtCentre.

Сер Елтон Джон почав збирати фотографії в 1991 році. На сьогоднішній день в його колекції, яка була визнана експертами одною з кращих у світі, більше 5 000 робіт, від унікальних «вінтажних» фотографій 1920-их до творів сучасних фотографів.

Перший і єдиний раз вибрані роботи з унікальної колекції Сера Елтона Джона були представлені широкій публіці 7 років тому в Атланті (США) у музеї High Museum. Українці стануть першими в Європі, кому випаде нагода побачити цю колекцію.

Виставка в PinchukArtCentre представить близько 150 вибраних творів 24 сучасних фотографів. Серед них такі загальновизнані світові зірки як Девід ЛяШапелль, НАН Голдін, Джан Хуан, Сем Тейлор Вуд, Рінека Дійкстра, Лоретта Люкс, Рууд Ван Емпль, Хороші Сугімото та інші.

«Око підсвідомості: Вибрані фотографії з колекції Сера Елтона Джона» стане вже четвертою виставкою , яка пройде в PinchukArtCentre. З моменту відкриття у вересні 2006 року PinchukArtCentre відвідали більше 100 000 осіб.