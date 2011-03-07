Учора спалили найбільше опудало в Україні

На Харківщині в селищі Коропові Хутори Масляну відсвяткували спаленням найбільшого в Україні 18-метрового опудала.

Як передає кореспондент УНІАН, під час святкування кожен район області презентував на головній сцені фестивалю свої опудала Зими, а також страву на конкурс народних делікатесів “Ярило”.

Також у програмі свята були вистави народних колективів на двох сценах фестивалю, зокрема, козацьке родео, конкурс молотобоїв, а також змагання кращих майстрів народного рукоділля.

На головній сцені учасників та гостей фестивалю привітали заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ, депутат облради Олена ОЛЕШКО. Почесні гості запевнили, що Масляна відбуватиметься на Коропових Хуторах щорічно.

На святкуванні Масляної відбувся благодійний аукціон на підтримку Національного природного парку “Гомільшанські ліси”, під час якого гості фестивалю мали змогу придбати свиню, гусака та інших свійських тварин.

Головною забавою свята став народний конкурс “Дістань індика”, під час якого будь-хто з бажаючих міг залізти на 12-метровий стовп та отримати заслужені подарунки.