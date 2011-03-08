Олександр Ірванець презентував нову п'єсу

У прес-центрі УНІАН відбувся захід під назвою “Зустрінь весну з Ірванцем!”. Перед початком невеличкого, але насиченого “гастрольного турне” західними регіонами Підскарбій Бу-Ба-Бу вирішив поспілкуватися з київськими прихильниками своєї творчості та журналістами.

Розпочав зустріч Олександр Ірванець традиційно, з жартів, не оминув і політичну тему: “Ніхто не любить Віктора Януковича так, як я, бо ж я написав про нього стільки віршів!”. Але потім вирішив не відповідати на запитання чи ділитися власними міркуваннями “за життя”, а вперше публічно прочитати нову, щойно написану п`єсу під назвою “Якось в Америці”.

П`єса вийшла веселою, дотепною і трохи сатиричною, але з несподівано звроушливо-урочистим фіналом. Дія відбувається в Америці, де помирає мільярдер українського походження. На похорон з`їжджаються як місцеві українці, так і родичі з Батьківщини, ба навіть африканського походження, священик “Церкви Всього Живого”, що обстоює рівні права людей і тварин на ґрунті знань, одержаних колись у Львівській ветеринарній академії. Починається нервове і недоброзичливе очікування: хто ж отримає основну частину спадщини?

Але про розв`язання цього питання ті, хто не були не зустрічі в УНІАН, дізнаються лише тоді, коли п`єсу буде опубліковано — можливо, на наступному Львівському форумі. Також Олександр Ірванець запропонує її українським театральним режисерам, хоча й не має особливого оптимізму щодо швидкої постановки.

Олег Коцарев