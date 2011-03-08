На Харківщині з’являться ще, мінімум, 5 туристичних маршрутів

У Харківській області до Євро-2012 буде близько 10 туристичних маршрутів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час святкування Масляної у селищі Коропові Хутори повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН, говорячи про розвиток туристичної інфраструктури регіону.

«У нас є п’ять маршрутів, але ми на цьому не зупиняємося. Минулого року ми зробили перше харківське туристичне бієнале, подивилися, на що спроможні райони. Я думаю, що ще будуть як мінімум п’ять маршрутів. Ми робимо з управлінням культури прес-тур, і журналісти зможуть самі оцінити нові й старі тури, які ми пропонуємо», - сказав Є.САВІН.

Як повідомляв УНІАН, уже розробленл туристичні маршрути «Чугуїв - місто Іллі Рєпіна», «На батьківщину Григорія Сковороди», «Від шедеврів природи - до шедеврів живопису», «Місцями бойової слави Харківщини», «Стародавні садиби Харківщини».

11 березня відбудеться прес-тур, метою якого є перевірка готовності туристичної інфраструктури Харківщини до Євро-2012.