Українка потрапила в ТОП-5 іспанського аналога Фабрики зірок

14-річна українська співачка Юлія Смага потрапила до п`ятірки найкращих виконавців іспанського проекту Хочу співати (аналог української Фабрики зірок), повідомили представники співачки.

"Запрошення від головного каналу Іспанського телебачення для участі в шоу дівчина отримала в 2010 році. Для програми відібрали 25 юних талантів, які найкраще показали себе в кількох відбіркових кастингах", - йдеться в повідомленні.

Шоу Хочу співати тривало протягом двох місяців, зазначили представники співачки, і додали, що українка виборола почесне право брати участь у фіналі програми, і в результаті - потрапила в п`ятірку найкращих виконавців.

"Ми співаємо українською, виступаємо на іспанському радіо і телебаченні і хочемо, щоб наш спів почули у світі", - говорить співачка. Також в повідомленні йдеться, що Смага є студенткою престижної в Іспанії школи естрадного мистецтва.

Корреспондент.net

