Шкляр пообіцяв вкласти зібрані гроші в екранізацію свого роману

Письменник Василь Шкляр пообіцяв віддати гроші, які його колега Юрій Андрухович має намір зібрати йому замість Шевченківської премії, на екранізацію свого роману Чорний ворон.

Як повідомляє ЛiГАБiзнесІнформ, про це він заявив в ефірі телеканалу ТВi.

"Якщо люди якісь гроші зберуть, я їх віддам на кінофільм. Адже ви знаєте, продовжується всенародний збір коштів на екранізацію цього роману", - зазначив Шкляр.

За його словами, екранізацією зацікавився польський режисер Єжи Гоффман.

"Мені сьогодні дзвонили, резонанс пішов дуже далеко. Дзвонили з багатьох країн. І до речі, з Польщі, сказали мої знайомі художники, що говорили з Єжи Гоффманом. Гоффман дуже зацікавився (романом), він мене підганяє. Аби я швидше дав, якщо не сценарій, то синопсис. І він готовий буде знімати. Ось це буде жест", - розповів письменник.

Як повідомлялося, Андруховіи вважає, що потрібно організувати збір альтернативної премії для Шкляра замість державної Шевченківської, від якої він відмовився через власні переконання.



За матерiалами:

ЛIГАБiзнесIнформ

