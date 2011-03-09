Під час вручення Шевченківської премії спрацювала пожежна сигналізація

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Каневі Черкаської області вручив національні премії імені Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ привітав лауреатів премії, відзначивши, що ідеали Тараса Шевченка залишаються для України орієнтирами у процесі створення європейської сильної заможної держави.

Під час церемонії вручення премій у приміщенні державного музею Тараса Шевченка спрацювала пожежна сигналізація, але виявилося, що це технічний збій, і церемонія вручення премій не була перервана.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН подарував музею у Каневі 102 “Кобзаря”, серед яких один - виданий ще за життя поета.

Як зазначив М.ДОБКІН, це символічний дар Слобожанщини, і він є свідченням “єдності України”.

Біля могили Тараса Шевченка відбулися урочисті заходи з нагоди 197-річниці від дня народження поета, у яких узяли участь М.АЗАРОВ, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, члени уряду та представники місцевої влади.