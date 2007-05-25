На V Міжнародний фестиваль «Берегиня» очікують понад 1000 учасників

На V Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», що відбудеться у Луцьку 26-28 травня, очікують понад 1000 учасників. Про це кореспонденту УНІАН повідомив вчора начальник управління культури й туризму Волинської ОДА Володимир ЛИСЮК.

За його словами, з Волинських районів прибуває близько 500 учасників фестивалю, які, крім фольклорних виступів, відтворять обійстя гончаря, кузню, старовинний шинок, млин, рибальське подвір`я, а гостей частуватимуть українськими стравами.

Також, зазначив В.ЛИСЮК, на фестивалі очікують гостей з 16 областей України. Плануються, зокрема, виступи фольклорних колективів та ансамблів із Києва, Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Івано-Франківщини, Житомирщини, Запоріжжя, Львівщини, Луганщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Черкащини, Чернівців.

Серед восьми закордонних учасників фестивалю - українські фольклорні гурти «Зоряниця» (Білорусь), «Журавушка» (Молдова), «Лелеки» (Росія, Мурманськ), «Покуть» (Росія, Сочі), «Зоря» (Румунія), «Дніпро» (Латвія), ансамблі пісні і танцю «Калина» (Литва) та «Кичера» (Польща).