У Києві стартує показ Завіреної копії з Жюльєт Бінош

10 березня, в український прокат виходить фільм знаменитого ірано-французького режисера Аббаса Кіаростамі з Жюльєт Бінош у головній ролі.

Стрічка під назвою "Завірена копія" відкриє місячний кіноальманах Пристрасне кіно. За роль у цьому фільмі Бінош отримала Срібну пальмову гілку Каннського фестивалю.

Великий іранський режисер Аббас Кіаростамі, визнаний живий класик, всі свої фільми знімав у Ірані. "Завірена копія" - це перший фільм, знятий режисером поза домом - у Тоскані (Італія), повідомили в компанії "Артхаус Трафік".

Туди за сюжетом приїжджає британський мистецтвознавець, щоб представити свою нову книгу про перевагу копій над оригіналами. Там він знайомиться з француженкою, яка робить вигляд, що письменник - це її частенько відсутній чоловік. Письменник підіграє жінці, гра трансформує реальність, переходить у неї, і грань між оригіналом і копією стирається зовсім... У підсумку у фільмі - дві історії, і одна перетікає в іншу. Яка з них правдива, режисер пропонує вирішити глядачам.

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"Я зателефонувала Аббасу і сказала, що гадки не маю, як грати цю жінку! Вона ж божевільна! Питаю, може, мені в інтернеті пошукати симптоми її хвороби? А він сміється і каже:" Грай саму себе ". І треба сказати, багато критиків зазначають, що в цій стрічці я зіграла свою найкращу роль. Мені здалося, що він шпигував за мною. Я читала діалоги і думала: це ж могло трапитися і зі мною! ", - розповіла Жюльєт Бінош.

Протягом трьох місяців у рамках проекту Пристрасне кіно також будуть показані фільми "Останній романтик планети Земля", "Вихідні", "Етюди втрьох" і "Я теж".

Нагадаємо, що фільм "Завірена копія" вже було показано в Києві в січні 2011 року в рамках проекту Вечори французького кіно.

Корреспондент.net