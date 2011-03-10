У Києві стартує показ Завіреної копії з Жюльєт Бінош
Місячний кіноальманах Пристрасне кіно
|Кадр з фільму "Завірена копія"
Стрічка під назвою "Завірена копія" відкриє місячний кіноальманах Пристрасне кіно. За роль у цьому фільмі Бінош отримала Срібну пальмову гілку Каннського фестивалю.
Великий іранський режисер Аббас Кіаростамі, визнаний живий класик, всі свої фільми знімав у Ірані. "Завірена копія" - це перший фільм, знятий режисером поза домом - у Тоскані (Італія), повідомили в компанії "Артхаус Трафік".
Туди за сюжетом приїжджає британський мистецтвознавець, щоб представити свою нову книгу про перевагу копій над оригіналами. Там він знайомиться з француженкою, яка робить вигляд, що письменник - це її частенько відсутній чоловік. Письменник підіграє жінці, гра трансформує реальність, переходить у неї, і грань між оригіналом і копією стирається зовсім... У підсумку у фільмі - дві історії, і одна перетікає в іншу. Яка з них правдива, режисер пропонує вирішити глядачам.
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"Я зателефонувала Аббасу і сказала, що гадки не маю, як грати цю жінку! Вона ж божевільна! Питаю, може, мені в інтернеті пошукати симптоми її хвороби? А він сміється і каже:" Грай саму себе ". І треба сказати, багато критиків зазначають, що в цій стрічці я зіграла свою найкращу роль. Мені здалося, що він шпигував за мною. Я читала діалоги і думала: це ж могло трапитися і зі мною! ", - розповіла Жюльєт Бінош.
Протягом трьох місяців у рамках проекту Пристрасне кіно також будуть показані фільми "Останній романтик планети Земля", "Вихідні", "Етюди втрьох" і "Я теж".
Нагадаємо, що фільм "Завірена копія" вже було показано в Києві в січні 2011 року в рамках проекту Вечори французького кіно.