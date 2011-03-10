Мел Гібсон зізнався у побитті Григор'євої

Несподіваний поворот отримала справа про взаємні претензії між відомим голлівудським актором Мелом Гібсоном та його колишньою цивільною дружиною Оксаною.

Гібсон дав згоду взяти на себе провину в побитті Оксани в обмін на гарантію пом`якшення покарання.

Як повідомляють ЗМІ, так звана угода з правосуддям дозволить акторові уникнути тривалого розгляду і тюремного терміну.

Адвокат виконавця Блер Берк підкреслив, що його клієнт зважився на цей вимушений крок, зваживши всі "за" і "проти". Гібсон упевнений, що здатний узяти гору на процесі, проте не хоче, щоб і так тривала судова тяганина негативно вплинула на психіку його дітей.

"З 20-річного досвіду адвокатської практики я знаю, що іноді правосуддя дістається клієнтам занадто дорогою ціною. Це безпосередньо стосується Мела, чиє право на справедливий суд неминуче обумовлює пильну увагу з боку ЗМІ", - пояснив Берк в інтерв`ю інтернет-виданню TMZ.

Паралельно зі звинуваченням Гібсона в насильстві судова влада Лос-Анджелеса розбирає заяву самого актора, що звинувачує Григор`єву в шантажі - вимаганні грошей в обмін на аудіозапис, який компрометує актора.

Прокуратура досі не вирішила, чи пред`являти офіційні звинувачення Оксані.

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Мел Гібсон і Оксана Григор`єва почали зустрічатися навесні 2009 року. Їхній роман став причиною розлучення Гібсона та його дружини Робін, з якою він прожив у шлюбі 28 років і має сім спільних дітей. 30 жовтня Григор`єва народила Гібсону дочку Люсію. Однак за кілька місяців пара оголосила про свій розрив.

В останні місяці Гібсон і Григор`єва ведуть судову тяганину з приводу прав на опікунство над їхньою спільною дитиною. Росіянка звинуватила актора в домашньому насильстві і просить суддю захистити їхню спільну доньку Люсію та її саму від агресії кінозірки. Суддя виписав ордер, що забороняє Гібсону наближатися до своєї дочки. Адвокати голлівудської зірки намагаються оскаржити це рішення і звинувачують Григор`єву у шантажі.

В якості доказів Григор`єва оприлюднила аудіозаписи, на яких Гібсон їй погрожує. На плівках Гібсон висловлює Григор`євій закиди матеріального плану, а також робить шовіністичні заяви на адресу негрів і латиноамериканців.

Розшифровані аудіозаписи серйозно позначилися на кар`єрі Гібсона. Після оприлюднення цього запису Мелу Гібсону відмовили у фінансуванні всі найбільші американські студії. ЗМІ заговорили про початок кінця кар`єри для знаменитого діяча кіно.

Раніше повідомлялося, що Мелу Гібсону загрожує до чотирьох років в`язниці за побиття своєї колишньої російської подруги Оксани Григор`євої.

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