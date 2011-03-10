Дана Інтернешнл вдруге представить Ізраїль на Євробаченні

Поп-діва Дана Інтернешнл вдруге представить Ізраїль на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2011, який пройде у травні в Дюссельдорфі (Німеччина).

8 березня співачка отримала перемогу у відбірковому турі з піснею під назвою Ding Dong, випередивши 9 інших претендентів, повідомляє радіостанція Решет Бет.

Вона не лише заспівала цю пісню, але і виступила автором слів і музики до неї.

Перемога Дани Інтернешнл не була очевидною. За голосами глядачів перше місце отримала співачка Ідіт Леві з піснею It`s my Time. Леві повинна була брати участь у відборі до Євробачення 1995 року, проте за два дні до конкурсу потрапила у важку аварію, яка мало не поклала край її музичній кар’єрі.

Вчора після голосування глядачів саме Леві була лідером, обходячи Дану Інтернешнл (яка отримала активну підтримку солдат ЦАХАЛ) на кілька балів. Проте голосування суддів, що складало другу половину підсумкової оцінки, відправило у Дюссельдорф саме Дану.

Ізраїльська поп-діва візьме участь у Євробаченні вдруге. 13 років тому вона вже була переможницею цього конкурсу.

Дана Інтернешнл (Dana International), за паспортом Шарон Коен (до зміни статі Ярон Коен, народилася 2 лютого 1972-го року), яка виросла у родині йєменських євреїв у Тель-Авіві, прославилася на увесь світ у 1998-му році, вигравши конкурс Євробачення з піснею Діва. Вона по праву вважається найзнаменитішою транссексуалкою в усьому світі.

В історії Євробачення відомий лише один випадок, коли один і той же виконавець вигравав конкурс двічі. Це був ірландець Джоні Логан, який перемагав у 1980-му і 1987-му роках. Логан також є одним з п’яти авторів, чиї пісні двічі перемагали на Євробаченні.

Ізраїль тричі перемагав на Євробаченні: 1978 - Іцхар Коен і Alphabeta, з піснею А-Ба-Ні-Бі, 1979 - Галі Атарі і Milk and Honey, з піснею Алілуя, 1998 - Дана Інтернешнл, з піснею Діва. Останніми роками ізраїльські виконавці не отримували помітних успіхів на цьому музичному конкурсі.

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2011 пройде 14 травня у німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн - Вестфалія. Німеччина отримала право на проведення Євробачення після того, як представниця цієї країни, 19-річна Лєна Мейєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) отримала минулого року перемогу на Євробаченні в Осло.

Україну представить Міка Ньютон. 17 січня 2011 року в Дюссельдорфі відбулося жеребкування, під час якого було визначено, що представник від України виступить у першій частині другого півфіналу конкурсу, - 12 травня.



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