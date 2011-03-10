Індійські таксисти побили українських туристів

Таксисти побили дев`ятьох туристів з Києва, серед яких дві жінки, в індійському курортному штаті Гоа, троє нападників арештовані, повідомив РІА “Новости” начальник місцевої поліції Аравінд Гавас.

Інцидент стався у вівторок увечері в торговельному центру в селищі Кандолім.

За даними лікарів, один з туристів, Сергій Кравчук, одержав забій мозку, був прооперований і нині проходить лікування в одній з лікарень столиці Гоа міста Панаджі.

"Туристи йшли дорогою, яка в одному місці звужувалася. Цією ж дорогою їхали таксі. Водії почали сваритися, зав`язалася словесна перепалка, яка переросла на бійку", - сказав поліцейський. Таксисти, які були поблизу, виступили на підтримку свого і почали бити туристів палицями і каменями.

За словами постраждалого в бійці Кравчука, таксисти напали першими.

"Ми йшли тротуаром, і таксисти запропонували нам свої послуги. Ми запитали, скільки це коштуватиме, але вони назвали завелику ціну. Тоді ми відмовилися і пішли далі. Один з наших відстав, і таксисти почали чіплятися до нього. Ми хотіли його витягнути, і почалася бійка", - розповів Кравчук РІА “Новости”. Він стверджує, що таксисти орудували не тільки палицями й камінням, а й ножами - деякі з киян одержали порізи. "Зараз у мене зашита голова, зашитий ніс, все зашито", - сказав Кравчук, якого, за його словами, били палицями.

Наступного дня туристи написали заяву в поліцію, і в четвер троє таксистів, учасників бійки, було затримано. "Порушено кримінальну справу про напад на невстановлених осіб. Після проведення очної ставки можуть з`явитися конкретні підозрювані", - сказав Гавас.

Таксисти в Гоа нерідко поводяться агресивно і загрожують туристам. Так, в грудні 2009 року місцевий таксист пізно вночі відвіз двох російських туристок в безлюдне місце і разом з друзями почав вимагати розплатитися "натурою", загрожуючи розправою. У лютому 2010 року група таксистів напала на бізнесмена з Росії, який живе в Гоа, в бійці один з таксистів одержав травми і помер, росіянин був звинувачений в ненавмисному вбивстві.