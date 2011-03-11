У Польщі знайшли посмертний знімок Шопена (фото)

Польський фотограф і галерист Владислав Жуховський з Гданська оголосив, що йому вдалося виявити посмертну фотографію Фредеріка Шопена, повідомляє Associated Press. Дагеротип, нібито зроблений Луї-Огюстом Біссоном, Жуховський придбав у якогось шотландця.

Знімок, на якому композитор зображений на смертному одрі, датований 1849 роком. Представниця Музею Шопена у Варшаві заявила, що не може підтвердити достовірність знімка, оскільки поки не бачила його. При цьому, повідомляє польський портал Fakt, вона вважає, що фотографія цілком може виявитися справжньою.

Якщо достовірність знімка буде підтверджена, знахідку польського галериста можна буде назвати сенсаційною. На сьогоднішній день у світі відомого лише дві фотографії Шопена, обидві за життя. Одну з них зробив саме Луї-Огюст Біссон, причому теж у 1849 році.

На користь достовірності фотографії може свідчити те, що смерть Шопена, який помер 17 жовтня 1849 року в Парижі, стала великою подією у світі мистецтва Франції. Після смерті композитора відомий скульптор Огюст Клезінже, автор надгробного пам`ятника Шопена на кладовищі Пер-Лашез, виготовив його посмертну маску й гіпсовий зліпок рук, і Біссон, відомий у той час фотограф, цілком міг зробити посмертну фотографію.

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