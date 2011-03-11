Шкляр направить кошти від премії на екранізацію «Чорного Ворона»

Шкляр вирішив направити кошти Народної Шевченківської премії на екранізацію свого роману «Чорний Ворон»

Письменник Василь ШКЛЯР вирішив направити кошти Народної Шевченківської премії на екранізацію свого роману «Залишенець. Чорний ворон».

Про це УНІАН повідомив сам письменник В.ШКЛЯР, коментуючи відповідну пропозицію відомого письменника Юрія АНДРУХОВИЧА.

Висловлюючи подяку Ю.АНДРУХОВИЧУ та всім, хто підтримав його ініціативу, В.ШКЛЯР зауважив, що вирішив спрямувати цю премію у фонд «Холодноярська Республіка», який акумулює кошти на екранізацію художнього фільму «Чорний Ворон».

«Для мене тут важить не стільки сума, як кількість учасників, – наголосив В.ШКЛЯР. – Адже й однією гривнею людина може проголосувати за підтримку цього кінопроекту».

Гроші можна переказати на цей рахунок «ПриватБанк № р/р 26202601729257. МФО: 305299. ЄДРПОУ: 14360570.

Раніше письменник Ю.АНДРУХОВИЧ запропонував українцям зібрати 280 тис. грн. для автора історичного роману «Залишенець. Чорний ворон» В.ШКЛЯРА, який відмовився від цьогорічної Національної премії України імені Тараса Шевченка. В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді і спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.

Того ж дня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шести діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка у розмірі 250 тис. грн. кожна., В.ШКЛЯРА серед них не було.

Довідка УНІАН. Роман "Чорний ворон" В.ШКЛЯРА одразу після свого виходу в світ в 2009 році був визнаний українським бестселером.

Роман розповідає про одну з найдраматичніших сторінок української історії - про збройну боротьбу українців (повстанців Холодного Яру) проти більшовицької влади у 20-х роках ХХ століття. Книжка вийшла одночасно у двох видавництвах: "Ярославів Вал", в якому виграла конкурс на кращий історичний роман, і "Клуб сімейного дозвілля". Письменник працював над книжкою 13 років.

У листопаді минулого року в Україні оголосили збір коштів для зйомок національного блокбастера "Чорний ворон" за романом В.ШКЛЯРА.