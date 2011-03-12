У Януковича запевняють, що підтримуватимуть книговидання

В Адміністрації Президента запевняють, що держава підтримуватиме книговидання в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це заявив Представник Президента України у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО, коментуючи інформацію про повернення для повторного розгляду у парламенті закону щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення з пропозиціями Президента України.

«Держава підтримуватиме видання книг в Україні», – наголосив він.

За його словами, глава держави підтримує ідеї, закладені в Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що дискусії у парламенті щодо «доцільності державної підтримки видавничої справи безпредметні, оскільки цей напрямок є пріоритетним для нас».

Він підкреслив, що повернення закону з пропозиціями Президента України для повторного розгляду у Верховній Раді є нормальною процедурою і спрямоване на удосконалення тексту цього закону.

«Пропозиції Президента України носять ґрунтовний характер і однозначно матимуть позитивний вплив на зміст цього закону і його подальшу практичну реалізацію. Ми очікуємо, що парламент підтримає пропозиції глави держави, і ми отримаємо збалансований закон, який підпише Президент України», – переконаний Ю.МІРОШНИЧЕНКО.