Табачник повертає в підручники термін "Велика вітчизняна війна"

З 1 вересня в школах буде введено новий підручник з історії України для 11-го класу.

Про це в інтерв’ю газеті "Сегодня" заявив міністр освіти Дмитро Табачник.

За словами міністра, в підручник внесені деякі зміни, що стосуються національного визвольного руху часів Великої вітчизняної війни.

"Термін "Велика вітчизняна війна" усюди відновлено. Про ОУН-УПА мова йде також, але картина об’єктивна", - сказав міністр.

"Був радянський партизанський рух, скільки там брало участь людей, і які втрати він завдав гітлерівцям. І був націоналістичний партизанський рух, скільки в ньому брало участь людей, і які він завдав втрати гітлерівцям", - пояснив Табачник.

"Які втрати завдав радянським військам - про це навряд чи буде в підручнику", - додав він.

Міністр також вважає, що потрібно спільно з європейськими країнами створювати методичні посібники для вчителів з історії.

"У Європі досвід колосальний - Німеччина і Франція вже зробили підручник, також Німеччина і Польща", - сказав він.

Міністр переконаний, що потрібно "дати вчителям різні точки зору".

"Це дорослі люди з вищою освітою, які не повинні ставитися до сусідів зі злістю та ненавистю", - сказав Табачник.

"Вони повинні толерантно і з розумінням викладати свій навчальний матеріал. Принаймні, його не фальсифікувати і не пересмикувати", - додав він.

Українська правда