Олег Скрипка презентує новий альбом «Жоржина»

16 березня о 20.00 у київському «Кристал Холі» відбудеться великий сольний концерт Олега Скрипки та Джаз-бенду «Забава», на якому буде презентовано новий альбом співака під назвою «Жоржина».

Про це УНІАН-Культуру повідомили в прес-службі Олега Скрипки.

Робота над альбомом, що тривала понад п’ять років, проходила у трьох світових центрах української культури – розпочалася у Торонто, продовжилася в Києві і завершилась у Нью-Йорку. В основі альбому лежать музичні твори Богдана Весоловського, композитора, який жив у Львові у 30-40х роках минулого століття та згодом емігрував до Канади з політичних міркувань. Тоді чарівна музика композитора користувалася в Україні великою популярністю. Він був активним учасником джаз-капели Яблонського, яка грала на всіх вечорницях Львова та навколишніх міст.

Роботу, проведену Олегом та його командою, можна назвати реставраційною – унікальні музичні матеріали, знайдені в Торонто, уже багато років не звучали для широкої публіки. Достовірно відтворені аранжування та виконання цих пісень і сьогодні здатні легко занурити слухачів в атмосферу українського міста початку ХХ століття, збудивши відчуття солодкої ностальгії за романтичним минулим. Колись під цю музику танцювала галицька та буковинська молодь, а тепер і київські паничі та панянки отримають змогу насолодитись елегантністю, витонченістю та світлим гумором пісень української музичної спадщини.

– Стиль «ретро», в якому виконаний альбом «Жоржина», вважаю вишуканим, –каже Олег Скрипка. – До того ж, джаз – танго, фокстрот, свінг – зазвичай вважаються європейськими та заокеанськими жанрами, а цим проектом я хочу показати, що і наша країна має власну багату, неповторну та якісну музичну історію!.

Під час роботи над альбомом з легкої руки співака з`явився на світ новий музичний колектив під назвою «Джаз-бенд «Забава» – своєрідний український «all star band», до якого ввійшли кращі вітчизняні джазові та рок-виконавці. Разом музиканти створили захоплююче шоу під назвою «Джаз-кабаре Олега Скрипки», в якому органічно переплелися мотиви ретро-джазу, української ліричної пісні, французького шансону та класичного рок-н-ролу.

– Ми започаткувати в Україні традицію вечорів джаз-кабаре, де панує атмосфера відкритості, елегантності та шику. Саме сьогодні, у часи шаленої еклектики, мені здалось надзвичайно цікавим спробувати відродити цей жанр за допомогою сучасних музичних форм, – розповідає співак. – Сторіччя тому кабаре було аналогом сучасних модних клубів і тусовок, а музична складова концертів гармонійно поєднувала такі тодішні актуальні напрямки, як традиційний джаз, міський романс та оперета. Пізніше в рамках жанру була сформована естетика бродвейських мюзиклів, різноманітних еротичних шоу та навіть рок-н-ролу, адже саме з кабаре пішла традиція «танців на п’яних столах».

У концертній програмі прозвучать пісні, що увійшли до нового альбому, вічно молоді світові та українські шлягери («Черемшина», «Fever», «Tombe La Neige», «Rien de Rien» тощо), а також найвідоміші хіти ВВ («Весна», «Танці», «День Народження») в оригінальних джазових обробках.

Відвідувачі шоу зможуть першими придбати спеціальне видання компакт-диску.

Адреса: Київ, Дніпровський узвіз, 1, початок о 20:00.

Замовлення квитків за тел. (044) 538 01 00 та (067) 344 11 88.