В Україні – Фестиваль ірландського кіно

17-23 березня 2011 у шести містах України відбудеться Фестиваль ірландського кіно IRISHFEST.

Фестиваль представить сучасні ірландські фільми, різні за жанрами та тематикою, що отримали міжнародні нагороди.

Цього року фестиваль розпочинається в день Святого Патрика, 17-го березня, показом номінанта на Оскар, мультиплікаційного фільму «Таємниця кельтів». Цей чудовий анімаційний фільм для всієї сім’ї перенесе вас до химерного багатогранного світу кельтської міфології.

Також ви зможете побачити культову ірландську комедію-трилер «Щедрість Пер’є», та драму про події конфлікту у Північній Ірландії «П’ять хвилин раю» з Ліамом Нісоном у головній ролі.

Документальне ірландське кіно буде представлене на фестивалі пронизливим фільмом «Його та її» – це оповідь 70 жінок різного віку про життя, любов і сім`ю, та захоплюючою пригодницькою розповіддю про сучасних серферів – «Вершники хвиль».

Додасть доброго настрою фільм «32А» про життя дівчат з католицької школи, їхню першу любов, перші переживання та перший бюстгальтер розміру 32А.

У програмі короткометражного кіно буде представлено 6 стрічок, що отримали чимало нагород на Міжнародному кінофестивалі в Дубліні.

Докладніше про фільми фестивалю – на тут.

Зокрема, фестиваль відбудеться в таких містах:

Київ – кінотеатри «Київ» та «Жовтень»;

Одеса – кінотеатр «U-Cinema»;

Харків – кінотеатр «Боммер»;

Донецьк – кінотеатр «Кінопалац-Звездочка»;

Львів – кінотеатр «Кінопалац»;

Вінниця – кінотеатр «Родина».