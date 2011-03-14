Містами України проїдеться польський етно-джаз

15-23 березня в містах України відбуватимуться концерти польського етно-джазового тріо Chlopcy Kontra Basia.

Про це УНІАН-Кульутру повідомили в Польському Інституті в Києві.

Бася без хлопців співала би фольк, хлопці без Басі грали би джаз. А разом вони творять неофольк в буквальному значенні цього слова. Натхненні польською народною культурою тексти і мелодії Басі вдало доповнюються джазовим звучанням. На щастя, йдеться тут не про самовпевнений невідомо-що-джаз, але про чудове ритмічне звучання, джазовий грув, безпретензійно й свіжо поєднаний з етно і фанком…

Chlopcy Kontra Basia дебютували в квітні 2010 року на одному з найзначніших етно-фестивалів Польщі, «Нова традиція», де одразу ж здобули ІІ місце, і зараз є одним з найцікавіших польських гуртів цього напрямку. Це перший візит тріо до України, і польська музична критика радить не пропусти — Chlopcy Kontra Basia звучать винятково добре.

Більше про гурт тут. Детальніша інформація за тел. 097 308 1897 та 067 914 403 і на сайті www.polinst.kiev.ua.