Ватикан завів свою сторінку на Facebook

Ватикан завів в соціальній мережі Facebook і на відеохостингу YouTube офіційні акаунти, присвячені Папі Римському Іоанну Павлу II.

Запуск акаунтів приурочений до церемонії зарахування Іоанна Павла II до лику блаженних (беатифікації), яка призначена на 1 травня. Очікується, що на церемонії будуть присутні близько двох з половиною мільйонів людей.

Після зарахування до лику блаженних тіло покійного Папи Римського буде перепоховано у базиліку святого Петра поруч з відомою скульптурою Мікеланджело "оплакування Христа" ("П`єта").

Відеоролики облікового запису giovannipaoloii в загальній складності подивився близько тисячі чоловік. Сторінку John Paul II на Facebook відзначили кнопкою Like понад півтори тисячі осіб.

Іоанн Павло II очолював Римо-Католицьку церкву в період з 1978 по 2005 роки. Він помер у квітні 2005-го після тривалої хвороби. Іоанна Павла II змінив на посту Папу Римського Бенедикта XVI.

ТСН