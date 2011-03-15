У Японії через сцени з цунамі відкликали фільми Клінта Іствуда

Кінокомпанія Warner Bros відкликає з японського прокату стрічку Клінта Іствуда «Потойбічне» (Hereafter), що відкривається епізодом з цунамі.

У Warner Bros визнали "недоречним" показувати картини стихійних лих у постраждалій від землетрусу Японії, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представника компанії Сатору Отані (Satoru Otani).

Фільм, головну роль в якому виконав Метт Деймон, вийшов у японський прокат у 180 копіях у кінці лютого. У Північній Америці, де «Потойбічне» з`явилося восени, стрічка користувалася чималим касовим успіхом, зібравши більше $70 млн.

Нагадаємо, 11 березня на північному сході Японії відбувся землетрус магнітудою 9,0. Його епіцентр знаходився 373 кілометри на північний схід від Токіо, джерело залягало на глибині 24 кілометрів. Незабаром у тому ж районі відбулося ще декілька могутніх підземних поштовхів. Магнітуда найсильнішого становила 7,1.

За останніми даними, число загиблих і зниклих безвісти в результаті землетрусу та цунамі в Японії перевищує 4,5 тисячі чоловік. Землетруси привели до аварій і збоїв у роботі на низки японських АЕС.

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