Курортне селище Східниця забруднює довкілля

На території курортного смт. Східниця Львівської області склалася критична ситуація пов’язана із станом очисних споруд та систем водовідведення. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної екологічної інспекції в Львівській області.

На даний час селищні очисні споруди не працюють у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Неочищені стоки потрапляють в р. Східничанка та призводять до її забруднення, що в свою чергу може спричинити загибель водних живих ресурсів.

Державна екологічна інспекція в Львівській області за фактом виявлених порушень притягнула до адмінвідповідальності посадових осіб. За забруднення водних ресурсів нараховуються збитки.

Крім цього, відомо, що на території смт. Східниця розташовані суб’єкти господарювання (приватні садиби та вілли), які надають готельні послуги без централізованого водопостачання та водовідведення.

Держекоінспекція спільно з органами місцевого самоврядування планує провести заходи по виявленню самовільних водозаборів та несанкціонованих випусків стічних вод без будь-якої очистки та дозвільних документів. Винні особи понесуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства.