Севастополь хоче побудувати собі гольф-поле

Можливість створення гольф-поля розглядається в Севастополі, повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на брифінгу.

За його словами, це питання буде розглянуто в квітні на зустрічі влади міста з групою фахівців із США.

"Приїдуть американці. Ми з ними детально походимо по території, подивимося, де що можна зробити. Вони обіцяли дати нам передпроектне рішення. Треба визначитися, чи є земля, чи знайдемо ми таку землю", - заявив САРАТОВ.

"Здається, що гольф - це щось таке. Докладаю: це - олімпійський вид спорту. Саме по собі гольф-поле прибутків особливих не приносить. Але це необхідна умова для відпочинку багатьох людей. Усе більше людей ним починають займатися... Мені це здається цікавим для розвитку життя в Севастополі", - додав керівник міста.