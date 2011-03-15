Андрухович з Карбідо представлять новий "коктейль"

14 квітня у Києві (кінотеатр «Кінопанорама», вул. Шота Руставелі, 19) о 19:30 розпочнеться «Аперитив-Тур»: поезія/музика/відеоарт Юрія Андруховича (Україна) і гурту Кarbido (Польща–Швейцарія).

Після столиці Андрухович з Кarbido вирушить іншими містами України:

16 квітня – Вінниця, Міський палац мистецтв «Зоря», вул. Червоноармійська, 44, початок о 19:00;

19 квітня – Хмельницький, Міський будинок культури, вул. Проскурівська, 43, початок о 19:00;

20 квітня – Тернопіль, кінотеатр «Перемога», б-р Шевченка, 27, початок о 19:00;

21 квітня – Львів, Перший український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, початок о 19:00.

«Аперитив-Тур» – це коктейль, в якому вперше поєднаються попередні спільні проекти письменника і музичного гурту: «Самогон» і «Цинамон». Це комбінований аперитив, що збуджує бажання дочекатися останнього, найдивнішого альбому трилогії Андруховича-Карбідо – «Абсент», який твориться саме зараз. Фрагменти з нього, можливо, будуть вперше представлені під час Аперитив-Туру.

АртПоле