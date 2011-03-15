Міка Ньютон співатиме на Євробаченні під номером 6

Співачка Міка НЬЮТОН виступить під номером 6 у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2011», який відбудеться в травні в Дюссельдорфі.

Як повідомляє «Німецька хвиля», сьогодні відбулося жеребкування учасників "Євробачення-2011". У цьому місті 14 травня пройде фінал пісенного конкурсу. Імена п`яти фіналістів уже відомі. Вони представляють країни, що є найбільшими донорами Європейського телерадіомовного союзу (EBU) - організатора конкурсу.

Переможниця 2010 року, співачка з Німеччини Лєна МАЙЄР-ЛАНДРУТ вийде на сцену 16-ю з піснею Taken by а stranger. Тенору з Франції Аморі ВАССІЛІ й британській поп-групі Blue, яких букмекерські контори й музичні критики називають серед фаворитів, випали 11-й і 14-й номери відповідно. Виконавцям з Італії та Іспанії дісталися 12-й і 22-й номери.

Учасники фіналу з інших 38-ми країн Європи та з Ізраїлю будуть обрані за підсумками двох півфіналів. Олексій ВОРОБЙОВ представить на конкурсі Росію вже в першому з них - 10 травня. Росіянин виступить під англійською версією свого імені Alex Sparrow із композицією "Get you" сьомим. Цього ж дня з колишніх радянських республік у боротьбу під номером 4 вступить Вірменія, 18 - Азербайджан, 9 - Грузія та 17 - Литва.

Другий півфінал відбудеться 12 травня. Цього дня серед інших на сцену вийдуть учасники з Білорусі (номер 16), Латвії (номер 17), Молдавії (номер 7), України (номер 6) та Естонії (номер 15).