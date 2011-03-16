Колесніков: пускати лоу-кости в Україну – невигідно

Європейські авіакомпанії не отримають вільного доступу до українського ринку поки ЄС не скасує візи українцям.

Пускати в Україну іноземних авіаперевізників невигідно, оскільки тоді українські авіакомпанії залишаться без роботи.

Про це розповів віце-прем`єр-міністр Борис Колесніков, пише Kyiv Post.

"Ми готові підписати договір про відкрите небо з Росією і Ізраїлем, з якими у нас безвізовий режим. Ось з Росією переговори майже закінчені. Думаю, що до середини літа закінчимо", - сказав Колесніков.

Переговори про підписання договору з ЄС йдуть з 2005 року. Спочатку підписання обіцяли в 2008 році, потім - у 2010 році. Сам же Колесников у минулому році обіцяв, що договір буде підписаний в 2011 році, причому про умови скасування віз тоді не йшлося.

Договір "Відкрите небо" передбачає лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки одне одного. Щоб почати літати, авіакомпаніям не треба довго чекати дозволів, як зараз в Україні, а просто прямо домовитися з аеропортами. Вважається, що підписання договору покращує конкуренцію, а значить і знижує ціни на перельоти.

Представники іноземних авіакомпаній, що працюють в Україні, скаржаться на бюрократію та затягування видачі дозволів українською владою.

Так, раніше віце-президент групи Wizz Air Джон Стівенсон в інтерв`ю Kyiv Post заявив, що найбільша проблема в Україні - це отримати дозволи на маршрути.

Українська правда