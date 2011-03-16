Богдана Матіяш презентує нову книгу

13:02, 16 березня 2011
Культура
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Кияни можуть першими отримати автограф

Книгарня «Є» та Meridian Czernowitz запрошують на поетичні читання та презентацію нової книжки поетки Богдани Матіяш, яка відбудеться 23 березня.
Богдана Матіяш — поетка, перекладач, редактор видавництва й часопису «Критика». Лауреатка літературної премії «Смолоскип» 2004 року. Авторка двох поетичних збірок «Непроявлені знімки» та «розмови з Богом».
На своєму поетичному вечорі поетка презентуватиме збірку “Твої улюблені пси та інші звірі”. Ви матимете змогу першими отримати автограф на новій книжці Богдани Матіяш, послухати вибрані вірші у її виконанні, а також поспілкуватися про «францисканську» течію у сучасній поезії.
Модератор вечора — поет Андрій Любка.
Початок – о 18.30.
Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»
Вхід вільний.
 

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