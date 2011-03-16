Богдана Матіяш презентує нову книгу

Книгарня «Є» та Meridian Czernowitz запрошують на поетичні читання та презентацію нової книжки поетки Богдани Матіяш, яка відбудеться 23 березня.

Богдана Матіяш — поетка, перекладач, редактор видавництва й часопису «Критика». Лауреатка літературної премії «Смолоскип» 2004 року. Авторка двох поетичних збірок «Непроявлені знімки» та «розмови з Богом».

На своєму поетичному вечорі поетка презентуватиме збірку “Твої улюблені пси та інші звірі”. Ви матимете змогу першими отримати автограф на новій книжці Богдани Матіяш, послухати вибрані вірші у її виконанні, а також поспілкуватися про «францисканську» течію у сучасній поезії.

Модератор вечора — поет Андрій Любка.

Початок – о 18.30.

Адреса книгарні «Є»:

вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»

Вхід вільний.

