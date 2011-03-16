Богдана Матіяш презентує нову книгу
Кияни можуть першими отримати автограф
Книгарня «Є» та Meridian Czernowitz запрошують на поетичні читання та презентацію нової книжки поетки Богдани Матіяш, яка відбудеться 23 березня.
Богдана Матіяш — поетка, перекладач, редактор видавництва й часопису «Критика». Лауреатка літературної премії «Смолоскип» 2004 року. Авторка двох поетичних збірок «Непроявлені знімки» та «розмови з Богом».
На своєму поетичному вечорі поетка презентуватиме збірку “Твої улюблені пси та інші звірі”. Ви матимете змогу першими отримати автограф на новій книжці Богдани Матіяш, послухати вибрані вірші у її виконанні, а також поспілкуватися про «францисканську» течію у сучасній поезії.
Модератор вечора — поет Андрій Любка.
Початок – о 18.30.
Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»
Вхід вільний.