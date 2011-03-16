Ельдар Рязанов не дивитиметься новий «Службовий роман»

Ельдар Рязанов заявив, що не має наміру дивитися стрічку "Службовий роман. Наш час", повідомляє РИА Новости.

"Мене запрошували. Але я до цього не маю ніякого відношення, мені це не цікаво", –цитує агентство слова режисера. На питання кореспондента, чи планує Рязанов, можливо, подивитися картину пізніше, він відповів: "Про що ви говорите, звичайно ні!"

Картина "Службовий роман: Наш час" компанії "Леополіс" заснована на п`єсі Ельдара Рязанова і Еміля Брагинського "Товариші по службі", яка явилася основою і для класичної картини "Службовий роман" 1977 року. Головні ролі в новому фільмі виконують Світлана Ходченкова (Калугіна), Володимир Зеленський (Новосельцев), Марат Башаров (Самохвалов) і Анастасія Заворотнюк (Рижова). Секретаря Вірочку в рімейку замінили на метросексуала Вадіка, роль якого виконав Павло Воля.

Інші учасники творчої групи оригінального "Службового роману" в порівнянні з Рязановим настроєні менш радикально. Наприклад, виконавець ролі Вірочки Лія Ахеджакова заявила, що в кіно на фільм не піде, але, якщо його показуватимуть по телевізору, то, мабуть, подивиться. "Свого часу "Службовий роман" був якимсь явищем, а зараз він у величезній черзі цих картин – і рімейків, і не-рімейків", – зазначила Ахеджакова.

Окрім цього вона додала, що Павло Воля цікавився її думкою про новий фільм ще до участі в зйомках. "Він мені дзвонив, я сказала – ради Бога, Пашо, грайте все, що хочете. Це мене ніяк не зачіпає, абсолютно", – повідомила Ахеджакова, додавши, що, ймовірно, це "проявилася інтелігентність" Волі.

Виконавець ролі Юрія Самохвалова Олег Басилашвілі відзначив, що йому цікавий новий проект. "Мене запрошували неодноразово, але я, на жаль, не можу приїхати 16-го числа на прем`єру до Москви, я зайнятий. Але мені було б цікаво. Я не знаю, як там вийшло, але сподіваюся, що добре і талановито. А якщо це добре зроблено і талановито, тоді персонажі набувають іншого об`єму: час же інший, країна інша", – заявив актор. Раніше актор досить жорстко відгукувався про новий фільм, кажучи, що рімейки знімають ті, хто не може придумати нічого сам.