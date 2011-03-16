Ліна Костенко відвідає Тернопіль. Поетеса підтвердила свій намір відвідати місто після Великодніх свят.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Тернопільської обласної ради, Ліна Костенко відвідає Тернопіль на запрошення голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди.

Нагадаємо, востаннє Ліна Костенко спілкувалася зі своїми тернопільськими шанувальниками майже двадцять років тому – 26 вересня 1992 року.

Нагадаємо, що на початку лютого поетеса перервала свій тур Україною.