Ліна Костенко відвідає Тернопіль
13:24, 16 березня 2011Культура
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Після 20-річної перерви
Ліна Костенко відвідає Тернопіль. Поетеса підтвердила свій намір відвідати місто після Великодніх свят.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Тернопільської обласної ради, Ліна Костенко відвідає Тернопіль на запрошення голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди.
Нагадаємо, востаннє Ліна Костенко спілкувалася зі своїми тернопільськими шанувальниками майже двадцять років тому – 26 вересня 1992 року.
Нагадаємо, що на початку лютого поетеса перервала свій тур Україною.
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