У Каїрі з музею під час безладів викрали 54 експонати
11:19, 17 березня 2011Культура
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Єгипетська рада опублікувала список
Єгипетська вища рада зі старожитностей опублікувала фінальний варіант списку експонатів, зниклих з музею в Каїрі.
Як передає Газета.Ru, до списку увійшли 54 експонати Єгипетського музею, розташованого в центрі столиці на площі Тахрір. Усі предмети були вкрадені під час масових безладів у Каїрі, що привели згодом до позбавлення влади Хосні МУБАРАКА.
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