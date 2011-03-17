У Каїрі з музею під час безладів викрали 54 експонати

Єгипетська вища рада зі старожитностей опублікувала фінальний варіант списку експонатів, зниклих з музею в Каїрі.

Як передає Газета.Ru, до списку увійшли 54 експонати Єгипетського музею, розташованого в центрі столиці на площі Тахрір. Усі предмети були вкрадені під час масових безладів у Каїрі, що привели згодом до позбавлення влади Хосні МУБАРАКА.