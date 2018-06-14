Український тиждень моди: без VIP-ів, зате з вушанками
Пустовіт надихнули друїди… Анісімов знову нарядив чоловіків у шорти… «Мені закидають, що я пропоную чоловікам підарську моду, – каже дизайнер. – Але мені так подобається...» Репортаж
Щопівроку українські модники – чи то за традицією, чи то за звичкою – збираються на гучному тижневому заході з красномовною назвою Ukrainian Fashion Week. Щоправда тим, хто звик до зали ACCO International, де останні кілька років проходив Український тиждень моди, цього разу запропонували вивчати модні тенденції у приміщенні Мистецького арсеналу. І вже з першого дня Тижня моди стало зрозуміло, що з місцем не помилились – принаймні, тисняви, якою зазвичай супроводжувались покази, більш-менш вдалося уникнути, та й за місця в гардеробі тепер змагатися не доводиться.
Традиційно відкрила Ukrainian Fashion Week (на якому дизайнери представляють свої колекції сезону осінь-зима-2011-2012) Лілія Пустовіт. Від її нової колекції чекали Ліліної ж традиційної стриманості та елегантності. Дизайнерка і давніх клієнтів не підвела, і нових потішила – додала в одяг яскравіших кольорів, проте навіть їх трохи приглушила.
|Модель від Лілії Пустовіт
Значне місце в колекції Пустовіт відвела сукням, деякі з яких були більше схожі на трохи подовжені сорочки. А після показу оголосила, що все це навіяне чомусь темою… друїдів.
Зрештою, серед наших дизайнерів це популярно – «замилювати очі» глядачам, відшуковуючи незрозумілі підтексти у своїх колекціях…
|Дизайнерська колекція від Лілії Пустовіт
Британську тему підняла на цей раз дизайнерка Вікторія Гресь – тут вам і легкі довгі спідниці, і кольорові колготи, і об’ємні хутряні шалики, а все це в сукупності, на переконання модельєрки, символізує «жінку, яка точно матиме успіх серед благородних англійських джентльменів».
Сукня від Вікторії Гресь
От тільки незрозуміло, як із цим усім в’яжуться відверті боді під плащі та добряче привідкриті груди в деяких сукнях…
Чи то до 60-х, чи до 90-х пропонує повернутися українським модницям Ірина Каравай. Її вбрання досить строгих силуетів, стриманих кольорів (проте в них дизайнерка радить робити кольорові акценти – приміром, яскравий зелений чи жовтий), а сукні – переважно «маленькі чорні», доповнені різноманітними деталями чи декором. Одним словом, все конструктивно, проте – без «родзинки».
|Шедевр від Каравай
А от хто часом перегодовує «родзинками» глядачів, так це двоє українських дизайнерів чоловіків, які теж «виставлялися» у перший день Fashion Week – Віктор Анісімов та Андре Тан. Перший із них собі не зраджує – з сезону в сезон Анісімов наряджає чоловіків у коротенькі «підстрелені» штанцята, звужені донизу, і обов’язково доповнює це незрозумілим головним убором.
Цього разу в тренді «за Анісімовим» – шапки-«вушанки». Причому носити їх дизайнер радить навіть із шортами. Така-от чоловіча мода. Варто зауважити, що на подіум юнаки-моделі в такому от вбранні виходили хто з книгами, хто з квітами. «Якби мені на побачення хлопець у ТАКОМУ приніс букет – я б усе одно втекла», – посміювалась під час показу моя сусідка. Утім, Анісімов, схоже, звик до будь-якої критики.
Модель у шортах-штанцях від Анісімова
– Мені часом закидають, що я пропоную чоловікам підарську моду, – не добирав слів після показу дизайнер. – Але мені так подобається, я так її бачу.
А от дизайнер Андре Тан побачив у собі справжнього новатора, який нарешті поєднає в собі зиму та літо.
– У моєму одязі однаково зручно і на гірськолижному курорті, і на океанському узбережжі, – упевнено заявив Андре.
|Одяг від Андре Тана
Не знаю, чи справді так уже зручно, але моделей-трансформерів у Тана, як завжди, не бракує, так що тепле пальто можна миттю перетворити на легкий плащ, до куртки прикріпити капюшон, під брюками може випадково віднайтись ще й спідниця – одним словом, фантазії було де розгулятися. А от чи розгуляються на Українському тижні моди наші знамениті модники – питання ще те… Принаймні в перший день нашестя «VIP-персон» на показах ми не спостерігали, а всього ж лише кілька років тому перші ряди так і тріщали від «зіркових тіл». До слова, навіть ті знаменитості, що прийшли, у вбрання від українських дизайнерів вбиратися не поспішали – «світили» дорогими світовими марками. Хтось обіцяв відразу після показів заїжджати до дизайнерів і шити чи купувати одяг, а хто просто прийшов – на людей подивитись і себе показати… Триватиме все це дійство до 21 березня, за цей час свої колекції представлять 50 дизайнерських марок.
Яна Данилевська
Фото з офіційного сайту УТМ