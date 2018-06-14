Український тиждень моди: без VIP-ів, зате з вушанками

Щопівроку українські модники – чи то за традицією, чи то за звичкою – збираються на гучному тижневому заході з красномовною назвою Ukrainian Fashion Week. Щоправда тим, хто звик до зали ACCO International, де останні кілька років проходив Український тиждень моди, цього разу запропонували вивчати модні тенденції у приміщенні Мистецького арсеналу. І вже з першого дня Тижня моди стало зрозуміло, що з місцем не помилились – принаймні, тисняви, якою зазвичай супроводжувались покази, більш-менш вдалося уникнути, та й за місця в гардеробі тепер змагатися не доводиться.

Традиційно відкрила Ukrainian Fashion Week (на якому дизайнери представляють свої колекції сезону осінь-зима-2011-2012) Лілія Пустовіт. Від її нової колекції чекали Ліліної ж традиційної стриманості та елегантності. Дизайнерка і давніх клієнтів не підвела, і нових потішила – додала в одяг яскравіших кольорів, проте навіть їх трохи приглушила.

Значне місце в колекції Пустовіт відвела сукням, деякі з яких були більше схожі на трохи подовжені сорочки. А після показу оголосила, що все це навіяне чомусь темою… друїдів.

Зрештою, серед наших дизайнерів це популярно – «замилювати очі» глядачам, відшуковуючи незрозумілі підтексти у своїх колекціях…

Британську тему підняла на цей раз дизайнерка Вікторія Гресь – тут вам і легкі довгі спідниці, і кольорові колготи, і об’ємні хутряні шалики, а все це в сукупності, на переконання модельєрки, символізує «жінку, яка точно матиме успіх серед благородних англійських джентльменів».

От тільки незрозуміло, як із цим усім в’яжуться відверті боді під плащі та добряче привідкриті груди в деяких сукнях…

Чи то до 60-х, чи до 90-х пропонує повернутися українським модницям Ірина Каравай. Її вбрання досить строгих силуетів, стриманих кольорів (проте в них дизайнерка радить робити кольорові акценти – приміром, яскравий зелений чи жовтий), а сукні – переважно «маленькі чорні», доповнені різноманітними деталями чи декором. Одним словом, все конструктивно, проте – без «родзинки».

А от хто часом перегодовує «родзинками» глядачів, так це двоє українських дизайнерів чоловіків, які теж «виставлялися» у перший день Fashion Week – Віктор Анісімов та Андре Тан. Перший із них собі не зраджує – з сезону в сезон Анісімов наряджає чоловіків у коротенькі «підстрелені» штанцята, звужені донизу, і обов’язково доповнює це незрозумілим головним убором.

Цього разу в тренді «за Анісімовим» – шапки-«вушанки». Причому носити їх дизайнер радить навіть із шортами. Така-от чоловіча мода. Варто зауважити, що на подіум юнаки-моделі в такому от вбранні виходили хто з книгами, хто з квітами. «Якби мені на побачення хлопець у ТАКОМУ приніс букет – я б усе одно втекла», – посміювалась під час показу моя сусідка. Утім, Анісімов, схоже, звик до будь-якої критики.

– Мені часом закидають, що я пропоную чоловікам підарську моду, – не добирав слів після показу дизайнер. – Але мені так подобається, я так її бачу.

А от дизайнер Андре Тан побачив у собі справжнього новатора, який нарешті поєднає в собі зиму та літо.

– У моєму одязі однаково зручно і на гірськолижному курорті, і на океанському узбережжі, – упевнено заявив Андре.

Не знаю, чи справді так уже зручно, але моделей-трансформерів у Тана, як завжди, не бракує, так що тепле пальто можна миттю перетворити на легкий плащ, до куртки прикріпити капюшон, під брюками може випадково віднайтись ще й спідниця – одним словом, фантазії було де розгулятися. А от чи розгуляються на Українському тижні моди наші знамениті модники – питання ще те… Принаймні в перший день нашестя «VIP-персон» на показах ми не спостерігали, а всього ж лише кілька років тому перші ряди так і тріщали від «зіркових тіл». До слова, навіть ті знаменитості, що прийшли, у вбрання від українських дизайнерів вбиратися не поспішали – «світили» дорогими світовими марками. Хтось обіцяв відразу після показів заїжджати до дизайнерів і шити чи купувати одяг, а хто просто прийшов – на людей подивитись і себе показати… Триватиме все це дійство до 21 березня, за цей час свої колекції представлять 50 дизайнерських марок.

Яна Данилевська

Фото з офіційного сайту УТМ