Радіо «Мелодія» просить Януковича втрутитися

Всеукраїнська радіомережа “Мелодія”, частоти якої передали нікому невідомому мовнику ДП «Новий обрій», просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «терміново призначити та очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі».

Про це йдеться у зверненні трудового колективу Всеукраїнської радіомережі «Мелодія» до глави держави, текстом якого володіє УНІАН.

Зокрема, колектив «Мелодії» зазначає, що вдруге звертається до В.ЯНУКОВИЧА як до керівника держави та Гаранта Конституції, «вичерпавши перед цим всі доступні засоби захисту загальнонаціонального мовника, який вже більш як 9 років працює в інформаційному просторі, зберігаючи та відновлюючи культурну спадщину України».

«Нам зрозуміло, що з причин вашої неймовірної зайнятості державними справами наше перше звернення не потрапило до вас своєчасно і 16 березня 2011 року Національна рада прийняла рішення передати частоти Всеукраїнської мережі «Мелодія» іншому, досі невідомому ані в журналістських, ані в творчих колах мовнику – ДП «Новий обрій».

«Цей факт наглядно підтвердив, - йдеться у зверненні, - що в нашій державі ще не повністю викоренені корупційні механізми, з якими ви постійно й наполегливо боретеся, а ми як гілка «четвертої влади» завжди чесно і відверто допомагали й надалі обіцяємо допомагати вам в цій складній роботі. Ми впевнені і віримо, що ви зможете зупинити та подолати корупційні механізми, задіяні для остаточного та безповоротного закриття незалежного загальнонаціонального засобу масової інформації, незважаючи на 25-мільйонну аудиторію українських слухачів, підтримку міжнародних радіомовних партнерів, звернення нашого трудового творчого колективу безпосередньо до вас як Гаранта державності щодо збереження Всеукраїнської радіомережі “Мелодія” в інформаційному просторі України».

У зверненні зазначається, що без втручання Президента «нам залишилось існувати лічені дні, а може й години. Ми вже найближчим часом очікуємо на практичні дії зі знеструмлення наших передавачів, і просимо вас терміново призначити та очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі».

«Шановний пане Президенте, оскільки нам не відомо, чи потрапить наше звернення до ваших рук, ми прийняли рішення щогодини транслювати його в ефірі, доки не отримаємо офіційної відповіді від вас або запрошення для безпосередньої зустрічі з вами. Просимо негайно втрутитися у ситуацію та зберегти першого незалежного загальнонаціонального українського мовника», - йдеться у зверненні Всеукраїнської радіомережі “Мелодія” до В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Коммерсант», Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 16 березня ухвалила рішення виділити 55 вільних радіочастот компанії «Новий обрій».

За інформацією видання, «серед іншого мовнику дісталися 12 із 15 колишніх частот радіо "Мелодія" - колись великої мережі, що припиняє своє існування».

«Новий обрій» здійснюватиме мовлення в Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кіровограді, Ялті та інших містах. "55 частот – це чи не найбільша радіомережа за технічним покриттям", - відзначив голова наглядової ради Business Radio Group ("Шансон", "Шарманка", "Music Радіо") Анатолій ЄВТУХОВ.

Причому компанія "«Новий обрій» до теперішнього часу не займалася радіобізнесом. "Це абсолютно новий гравець, який створює бізнес на користь окремих членів Партії регіонів", - заявило «Коммерсанту» джерело, знайоме з обставинами створення компанії. На чолі "Нового обрію" опинився відомий на радіоринку менеджер - Олексій КАРПЕНКО, колишній голова правління "Нашого радіо", який останнім часом займався технічними питаннями радіомовлення в "Українському Медіа Холдингу". Назвати бенефіціарів компанії О.КАРПЕНКО відмовився, зазначивши лише, що в розвиток мережі буде інвестовано близько 500 тис. дол.

Вперше за останні десять років одній компанії виділили стільки частот за один раз, зазначають учасники ринку.

«Для нас продаж майже всіх наших частот став шоком, - заявив генеральний директор «Мелодії» Станіслав КАРПІЙ. - Нам цього року виповнилося б 10 років, а ліцензії видано нікому не відомій компанії».