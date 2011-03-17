На реконструкцію Андріївського узвозу піде більше 150 мільйонів

На реконструкцію Андріївського узвозу в Києві буде потрібно більше 150 мільйонів гривень.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

За його словами, на сьогоднішній день проект реконструкції Андріївського спуску вже готовий і проходить затвердження і погодження у фахівців та експертів.

"Завершити цей проект у поточному році однозначно ми не зможемо, тому що він і дорогий і організаційно складний, але до Євро-2012 ми зобов`язані це зробити", - підкреслив він.

За словами Мазурчака, на реконструкцію узвозу з бюджету буде виділено близько 100 мільйонів гривень і в поточному році частина цієї суми вже передбачена.

Крім того, планується залучити фінансування з боку бізнес-структур, які мають в своїй власності приміщення на цій вулиці.

Місто має намір у першу чергу перекласти зношені інженерні мережі на узвозі.

Також планується в поточному році завершення будівництва Театру на Подолі, до Євро-2012 - реконструкцію Володимирської гірки.

Українська правда