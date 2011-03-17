У готелях на Франківщині незаконно утримують диких тварин

Екологи вимагають від українського уряду і правоохоронців втрутитися в ситуацію з незаконним утриманням диких тварин у готельно-розважальних комплексах на Івано-Франківщині. Про це пише Maidan.org.ua.

У готельно-розважальних комплексах „Байка” та „Легенда Карпат” як розвагу для туристів у неволі утримують бурих ведмедів, вовків, лисицю, єнота та птахів. Тварини мешкають у тісних клітках, виглядають гнітюче, голодні та виснажені спрагою.

„У „Байці” утримують двох бурих ведмедів. Ведмідь, якого я бачила, страждає від спраги, а його миска для води порожня. Він намагається дотягнутися лапою до снігу, аби вгамувати спрагу, але не може. Викопує із землі якісь недоїдки”, - розповідає Тетяна Давиденко, фотожурналіст, яка побувала у готелі.

Іншого ведмедя, якого утримують у „Легенді Карпат”, їй не вдалося побачити. Втім, за її свідченнями, вовки, лисиця та єнот були схожі на "шматки живих створінь, які не виявляли ознак активного життя".

Національний екологічний центр України звернувся до прокуратури Косівського району Івано-Франківської області, і отримав відповідь, що ще на початку грудня Державна екологічна служба в Івано-Франківській області побувала на місці з перевіркою та встановила, що дозволу на утримання червонокнижного виду (бурого ведмедя) в неволі в ГРК „Байка” немає.

Документів, які би засвідчували набуття права власності на інших диких тварин: бурого ведмедя, двох вовків, лисиці, - у готелях також немає.

„Ситуація з утриманням диких тварин в неволі в Україні набуває катастрофічних масштабів. Має місце системне порушення природоохоронного законодавства. Ми вимагаємо негайного вилучення тварин перевезення їх у кращі умови утримання”, - каже Катерина Полянська, з Національного екологічного центру України.

Утримання цих тварин у неволі у таких умовах є порушенням природоохоронного законодавства, а саме,

• ст.3.1, 3.6.2., 3.6., 3.11., 3.11.3., 6.2., „Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах” та „Додаток до порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах” відповідно до закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”;

• ст. 7 Закону України „Про тваринний світ”;

• ст.19 Закону України „Про Червону книгу України”;

• розділ IV, ст.21 розділ VI, ст.42 Закону України „Про мисливське господарство та полювання”;

„Маючи дуже недосконалі українські закони, які регулюють охорону тварин, приватні та комерційні установи намагаються навіть їх порушувати, - каже Наталя Вишневська, Національний екологічний центр України. І прокуратура і Держекоінспекція мали і мають всі підстави для вилучення цих тварин. Крім того, постає важливе правове питання - яким чином червонокнижні та мисливські тварини потрапили до цих „зоокуточків”.

НЕЦУ закликає уряд України якомога швидше заборонити вилучення диких тварин з природного середовища задля комерційних цілей, припинити діяльність усіх пересувних зоопарків та цирків, створених до 2007 року, вдосконалити законодавство України у галузі захисту тварин, карати державні органи влади, які не виконують своїх обов’язків.

