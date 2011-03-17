Російська співачка Лоліта таємно виходить заміж за 35-річного спортсмена Дмитра Іванова, повідомляє Комсомольська правда

За даними газети, весілля відбудеться 20 березня в одному з московських ресторанів. На святкування Лоліта покликала близько двохсот гостей, серед яких Алла Пугачева з Максимом Галкіним, Ксенія Собчак, Філіп Кіркоров та інші.

За даними видання, Аллі Пугачевій Лоліта запропонувала стати свідком з боку нареченої, але співачка поки не дала відповіді.

Повідомляється також про те, що Лоліта замовила собі плаття від іменитого дизайнера вартістю в 50 тисяч євро, на співачці також будуть ексклюзивні прикраси з діамантами.

Про нового обранця Лоліти відомо небагато. 35-річний Дмитро Іванов – сьома ракетка Росії і тренер з гри в сквош. Кажуть, що зі співачкою його познайомили їхні спідні друзі в спортзалі.