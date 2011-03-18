Японці розказують своїм дітям про атомну енергію мультиком

Для японських дітей зняли мультфільм – так японські аніматори намагаються пояснити їм, що ж відбулося в країні.

Японці зняли мультфільм, який намагається пояснити що відбувається на атомній електростанції мовою, доступним маленьким дітям.

Відеосюжет був знятий на японській мові і згодом забезпечений субтитрами на англійською. Атомна енергетика представлена в образі якогось "Ядерного хлопчика", у якого труднощі з травленням.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" показана у вигляді нападів метеоризму, які "Ядерний хлопчик" безуспішно намагається стримати. Лікарі завалюють його ліками і переконуються, що не трапилося найстрашнішого – нападу діареї. В образі лікарів виступають фахівці, що намагаються охолодити ядерні реактори, а ліки, які вони дають, – це морська вода та борна кислота, яку заливають у розпечені енергоблоки.

На завершення глядачам пропонують помолитися за жителів префектури Фукусіма і висловлюється надія, що Японія дасть раду з бідою.

Автори коментарів, які поступили до розміщеного на YouTube кліпу, зазначили, що його ніяк не можна визнати гумористичним – це лише адаптоване для маленьких дітей пояснення що відбувається. До того ж автори кліпу – японці. А японці – останні, хто жартуватиме на тему даної катастрофічної ситуації.

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