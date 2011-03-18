Мел Гібсон може приїхати на Київський Міжнародний кінофестиваль

Знаменитий голлівудський актор Мел Гібсон може стати гостем Київського Міжнародного кінофестивалю (КМКФ), який цього року пройде в Києві з 2 по 8 липня.

Як повідомили в прес-службі кінофестивалю, зараз ведуться переговори з Гібсоном з приводу його приїзду в українську столицю.

Крім цього, обговорюється приїзд Міли Йововіч, Гаеля Гарсія Берналя і Ванесси Редгрейв.

Цього року у КМКФ уперше з`явиться своя художня рада. До його складу увійшли такі знакові фігури як Роман Балаян, Ада Роговцева, Андрій Курков, Лариса Кадочникова, Руслана Писанка, Михайло Голубович, Олександр Ітигілов, Володимир Бистряков та Ніна Ільїна.

Передбачається, що однією з основних тем фестивалю цього року стане музична складова кіно. У основній конкурсній програмі будуть представлені фільми з сильною музичною частиною. Деякі позаконкурсні програми також будуть присвячені музиці, серед них – Музичне кіно світу (кращі музичні фільми, зняті за останній рік), програма документального кіно про життя і творчість відомих музикантів.

Установлена навіть спеціальна премія імені Дмитра Темкіна, знаменитого американського кіно-композитора ХХ століття, володаря чьотирьох "Оскарів" і 6 "Золотих глобусів", "За високі досягнення в галузі кіно-музики. На вручення премії збирається приїхати його вдова – Олівія Дуглас.

Планується, що в рамках музичного блоку кінофестивалю кожен вечір проходитимуть кіно-концерти за участю відомих зарубіжних і українських колективів.

Тим часом залишається відкритим питання про те, хто займе почесне місце президента кінофестивалю (Богдан Ступка, як відомо, покинув цю посаду).

"У мене буде новий міжнародний проект, – прокоментував Богдан Сильвестрович свій відхід. – І зв`язаний він не з кінематографом, а з театром".

Корреспондент