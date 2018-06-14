У кінотеатрах новий “Службовий роман”, позаземні цивілізації та ірландське кіно

Новий кінотиждень подарує глядачам стрічку про чергове іншопланетне вторгнення, хороброго ящура Ранго та рімейк легендарної радянської стрічкий “Службовий роман”. Окрім того, до дня Святого Патріка на глядачів чекає Фестиваль ірландського кіно.

“Ранго” – нова анімаційна стрічка від режисера Гора Вербінські, відомого глядачам за першою частиною “Піратів Карибського моря” та комедією “Полювання на мишу”. Анімація стала новою роботою студії Nickelodeon, представленої такими відомими мультсеріалами як “Гей, Арнольд!”, “Невгамовні” і “Боб Губко”.

Мультфільм розповість про пригоди домашнього ящура Ранго, який потрапляє на Дикий Захід і через низку випадкових кумедних ситуацій стає шерифом невеличкого містечка. Тепер Ранго змушений захищати жителів містечка від хижих птахів, злих змій і розробляти плани, як вижити в таку неймовірну спеку. Але з часом ящуру доведеться згадати, що він все ж таки домашня тварина, а не шериф-герой, та чи стане це йому на заваді?

“Службовий роман. Наш час” – рімейк стрічки Ельдара Рязанова, вперше випущенної на екрани у 1978-му році. Нова версія розповість усе ту ж історію, але на новий лад – дія відбувається у Москві, де у великій рейтинговій агенції працює Анатолій Новосєльцев, одинокий батько двох дітей, такий собі офісний планктон. Пригоди героя починаються з приходом до агенції його старого друга Юрія Самохвалова, котрий і штовхає Анатолія до обіймів директорки Калугіної, відомої своїм жорстким характером. Загалом, сюжет відомий всім, але у новій інтерпретації – тут у Калугіної вже немає серкретарки Вірочки, проте є секретар Вадим, безслідно зникли персонажі Шурочка та Бубліков...

Головні ролі в стрічці виконав тандем з “Кохання у великому місті” Володимир Зеленський та Світлана Ходченкова. Також у ролях Павло Воля, Анастасія Заворотнюк, Марат Башаров та Євген Кошовий. Режисером рімейку став Сарік Андреасян.

“Битва за Лос-Анджелес” – черговий американський фантастичний бойовик, якаий розповідає про вторгнення і підкорення Землі хижою іншопланетною цивілізацією. Загін спеціальних бійців відправляється евакуювати мирне населення Лос-Анджелеса, щоб згодом напасти на супротивника. Та місія виявляється нездійсненною, і надією мало не всієї Землі залишається невеличкий загін морських піхотинців, котрий випадково потрапляє у тил ворога.

Головні ролі у фільмі виконали Аарон Екхарт, Майкл Пена та Мішель Родрігес. Режисером “Битви” виступив Джонатан Лібесман, відомий за двома частинами хоррор-картини “Дзвінок”.

Фестиваль ірландського кіно стартував 17 березня у день Святого Патріка. Розпочав його показ номінований на Оскар мультфільм “Таємниця кельтів”.

До того ж, у програмі фестивалю п’ять стрічок, серед котрих комедійний триллер у стилі Гая Річчі “Щедрість Перрьє”, відома драма з Лайамом Ніссеном “П’ять хвилин у раю”, розповіді 70 жінок про кохання та родинне життя “Його і її”, історія про життя учениць католицької школи “32А”. Окремим блоком виступить підбірка короткометражних стрічок, котрі отримали нагороди на Міжнародному кінофестивалі у Дубліні.

Катерина Зінов’єва