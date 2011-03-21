Олександр Ірванець вирушає у всеукраїнський тур
Презентувати нове вибране
Вiдомий український поет, прозаїк, перекладач, есеїст, підскарбій літературної групи Бу-Ба-Бу Олександр ІРВАНЕЦЬ вирушає в тур містами України. Автор презентуватиме нову книгу САТИРИКОН-XXI (вид-во «Фоліо»), видану до його 50-річного ювілею.
«Сатирикон-XXI» містить основний масив прозового й поетичного доробку письменника. Окрім виданих раніше романів, оповідань та віршів автора, до книжки увійшли і нові твори: поема «Білорусь» та оповідання « Play the game». «Сатирикон-XXI» став своєрідним підсумком трьох десятиліть творчої діяльності автора.
В рамках туру автор відвідає 10 міст України: Житомир, Вінницю, Луцьк, Тернопіль, Луганськ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Рівне, Київ. Під час зустрічей усі охочі зможуть поспілкуватися з письменником, почути у його прочитанні вірші та уривки з нової книги, і, звісно ж, отримати автограф.
Розклад туру
24.03.2011 - Житомир
18:00 – Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича
адреса: Новий бульвар, 4
25.03.2011 – Вінниця
18:00 – книгарня „Є”
адреса: просп. 50-річчя Перемоги, 26
31.03.2011 - Луцьк
13:30 – бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки
адреса: просп. Волі, 13
01.04.2011 – Тернопіль
13:00 – книгарня „Ярослав Мудрий”
адреса: вул. Руська, 19
18:30 – арт-кафе „Коза”
адреса: вул. Шевченка, 23
07.04.2011 – Луганськ
11:30 – мала актова зала Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка
адреса: вул. Оборонна, 2
17:00 – бібліотека Українсько-канадського центру „Відродження”
адреса: вул. Матросова, 4а
08.04.2011 – Дніпропетровськ
14:30 – Національний гірничий університет України
адреса: пр. К. Маркса, 19
18:00 – Дніпропетровський музей „Літературне Придніпров’я”
адреса: пр. К. Маркса, 64
12.04.2011 – Харків
15:00 – книгарня „Університетський будинок книги”
адреса: пл. Свободи, 6
18:00 – книгарня „Є””
адреса: вул. Сумська, 3
14.04.2011 – Львів
14:00 – магазин „Книги Фоліо”
адреса: вул. Коперника, 3
18:00 – книгарня „Є””
адреса: просп. Свободи, 7
15.04.2011 – Рівне
– Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 15:00
адреса: пл. Короленка, 6
19.04.2011 – Київ
- Інстутут журналістики (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка)
адреса: вул Мельникова, 36/1
18:00 – книгарня „Є”
адреса: вул. Лисенка, 3