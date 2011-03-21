Олександр Ірванець вирушає у всеукраїнський тур

Вiдомий український поет, прозаїк, перекладач, есеїст, підскарбій літературної групи Бу-Ба-Бу Олександр ІРВАНЕЦЬ вирушає в тур містами України. Автор презентуватиме нову книгу САТИРИКОН-XXI (вид-во «Фоліо»), видану до його 50-річного ювілею.

«Сатирикон-XXI» містить основний масив прозового й поетичного доробку письменника. Окрім виданих раніше романів, оповідань та віршів автора, до книжки увійшли і нові твори: поема «Білорусь» та оповідання « Play the game». «Сатирикон-XXI» став своєрідним підсумком трьох десятиліть творчої діяльності автора.

В рамках туру автор відвідає 10 міст України: Житомир, Вінницю, Луцьк, Тернопіль, Луганськ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Рівне, Київ. Під час зустрічей усі охочі зможуть поспілкуватися з письменником, почути у його прочитанні вірші та уривки з нової книги, і, звісно ж, отримати автограф.

Розклад туру

24.03.2011 - Житомир

18:00 – Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича

адреса: Новий бульвар, 4

25.03.2011 – Вінниця

18:00 – книгарня „Є”

адреса: просп. 50-річчя Перемоги, 26

31.03.2011 - Луцьк

13:30 – бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки

адреса: просп. Волі, 13

01.04.2011 – Тернопіль

13:00 – книгарня „Ярослав Мудрий”

адреса: вул. Руська, 19

18:30 – арт-кафе „Коза”

адреса: вул. Шевченка, 23

07.04.2011 – Луганськ

11:30 – мала актова зала Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка

адреса: вул. Оборонна, 2

17:00 – бібліотека Українсько-канадського центру „Відродження”

адреса: вул. Матросова, 4а

08.04.2011 – Дніпропетровськ

14:30 – Національний гірничий університет України

адреса: пр. К. Маркса, 19

18:00 – Дніпропетровський музей „Літературне Придніпров’я”

адреса: пр. К. Маркса, 64

12.04.2011 – Харків

15:00 – книгарня „Університетський будинок книги”

адреса: пл. Свободи, 6

18:00 – книгарня „Є””

адреса: вул. Сумська, 3

14.04.2011 – Львів

14:00 – магазин „Книги Фоліо”

адреса: вул. Коперника, 3

18:00 – книгарня „Є””

адреса: просп. Свободи, 7

15.04.2011 – Рівне

– Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 15:00

адреса: пл. Короленка, 6

19.04.2011 – Київ

- Інстутут журналістики (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка)

адреса: вул Мельникова, 36/1

18:00 – книгарня „Є”

адреса: вул. Лисенка, 3