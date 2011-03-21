Сьогодні - Всесвітній день поезії

Всесвітній день поезії відзначається щорічно 21 березня. Свято покликане, зокрема, сприяти розвитку і популяризації поезії

Згідно з рішенням, прийнятим ЮНЕСКО в 1999 році, основна мета святкування - заохочення мовного розмаїття та підтримка зникаючих мов за допомогою поезії. День також покликаний сприяти розвитку поезії, поверненню до традиції поетичних читань, викладанню поезії, відновленню діалогу між поезією та іншими видами мистецтва (театром, танцями, музикою, живописом), а також заохочення видавничої справи та створення в ЗМІ позитивного образу поезії як справді сучасного мистецтва , відкритого людям.

Вперше це свято відзначили 21 березня 2000 року в Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. Сьогодні вже традиційно у багатьох країнах світу з нагоди Всесвітнього дня поезії проходять літературні вечори, фестивалі, презентації нових книг, вручаються літературні премії і т.ін..

Як повідомляє Медіа група «Объектив», у Харкові сьогодні поети, літературознавці, філологи та любителі поезії колонами пройдуть від станцій метро «Університет» і «Радянська» до Харківського літературного музею, де о 17:00 почнуться Харківські поетичні читання. Вони триватимуть усю ніч.

