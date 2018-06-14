Дизайнер Подолян: У моїй колекції багато гіпертрофованих об'ємів, яким дуже легко надати іншої форми

Багато хто прагне підкорити мінливий світ моди, та тільки одиницям вдається дістатися до його вершини… За підсумками 2010 року, представленому в журналі «Фокус», дизайнер Володимир Подолян зумів увійти до двадцятки кращих (12 місце) і найуспішніших дизайнерів України, колекції якого не тільки знають, але і купують в Україні та за кордоном...

Про цього дизайнера українська модна публіка довгий час майже нічого не знала, адже він був відоміший Лондону, а українській столиці – ні. Його творіння під брендом «Podolyan for Atelier 1» були представлені в одному з відомих мультибрендовых бутиків – там речі від Подоляна продавалися на одному корнері разом з одягом від Лілії Пустовіт (№1 у рейтингу). У концепт-проект Atelier1, дизайнера Подоляна запросили відразу після першого показу в програмі «Нові імена» на Українському тижні моди в 2004-му році. Наступні декілька років він не брав участь в Ukrainian Fashion Week. Повернення дизайнера в українську моду відбулося в 2010 році. Напередодні показу в Києві, який відбувся 18 березня, Володимир Подолян в інтерв`ю УНІАН розповів, що буде модне наступного сезону...

Володимире, про що говорить ваша нова колекція «осінь-зима 2011-2012»?

Я завжди прагну в колекціях торкнутися якихось соціальних тем, мені дуже цікаво зачіпати і використовувати їх і все що пов`язаний з ними. Щоб колекція викликала нові емоції, які можуть підштовхнути людей до певних дій, але в жодному разі не залишити їх байдужими.

Мені подобається думати про показ як про художню інсталяцію, перфоманс. Тому, я добиваюся досконалості в кожному моєму показі, навіть якщо те, що я роблю, когось дратує. Я хочу розбудити свідомість людей.

У новій колекції «PODOLYAN – AW 2011-12», зачіпаються такі теми, як людське падіння в крайнощі і пригнічений стан душі. Великі об`єми продуктів матеріальної культури, інформаційний пресинг мозку. Сучасний спосіб життя, соціальні мережі, Інтернет, зробили всіх нас фанатами споживання продуктів матеріальної культури, життя придбало нові об`єми, а значить новий сенс, дуже багато купуємо – мало що робимо; мріємо про красивих людей і правильно продаємо себе. Через півроку, коли ця колекція опиниться у ваших улюблених магазинах, ви з задоволенням продасте себе за цей плащ і за цю сукню, за цей новий сенс, тому що він цього вартий.

А все-таки, адже щось чи хтось вплинув на такий філософський підхід до створення колекції?

Я не можу сказати, що мене надихає щось конкретно одне – в цілому це сукупність багатьох чинників. Як правило, подорожуючи, я одержую певні знання, настрій, які допомагають мені рухатися вперед в моїй роботі. Щодня, працюючи, спілкуючись і розвиваючись, я прагну використовувати свої здібності, ради чогось осмисленого і таким чином перетворюю повсякденність на справжнє задоволення. А так само я знаходжу той стан, до якого варто прагнути кожну мить нашого життя. Усе те, що сліпуче, яскраве чи чорне, усе те, що дає мені зрозуміти хто "Я" насправді.

Тому при створенні нової колекції я вирішив торкнутися такої теми щодо того, що ми всі зараз живемо в якомусь дуже динамічному, дикому і шаленому світі. Ми кудись поспішаємо, хочемо опинитися незрозуміло де, для себе хочемо якогось нереального життя, про щось весь час мріємо, вічно незадоволені самі собою, оточенням або тим, що маємо. При цьому ми дуже мало з вдячністю відносимося до того, що ми маємо і до того – хто ми є насправді. Я переконаний в тому, що кожна людина на цій планеті, повинна жити так, як їй підказує її серце, і миритися з тим, ким вона є.

Багато людей надають дуже велике значення Інтернету, соціальним мережам, і, на жаль, віддають перевагу віртуальному спілкуванню, взамін живому.

Що буде модне в новому осінньо-зимовому періоді?

Те, що я роблю, те й буде модним! (Сміється. – Авт.)

Насправді, ми від світу постійно щось вимагаємо. Причому, вимагаємо у великих об`ємах для себе. Практично не дякуємо за те, що життя дає нам рівно стільки – скільки ми на це заслуговуємо.

Тому в моїй колекції багато таких гіпертрофованих об`ємів, яким дуже легко можна надати іншу форму. Наприклад, об`ємна спідниця, але завдяки фактурі тканини, проводячи рукою по спідниці, можна одержати менший об`єм, і абсолютно інший силует.

То якими бачить Володимир Подолян осінь-зиму 11-12 років, і якого вона буде кольору?

Для осінь-зима 2011-2012 – я вибрав тканини в кремовій, сірій, коричневій гаммі, графітовому кольорі та смарагдово зеленому, у мене навіть немає в колекції чорного кольору.

Які тканини ви використовуєте при створенні колекцій?

Ось уже впродовж п’яти років я співробітничаю з однією італійською фабрикою – «Nero sur Nero». Тканини я відбираю на виставці Premiere Vision, яка проходить у Парижі і в Москві. У новій колекції «осінь-зима 2011-2012» ми використовували в основному тканини щільного складу. Для збільшення об`єму кожен виріб ми дублювали, і, тим самим, утеплювали спеціальним паралоном на трикотажній бавовняній основі.

Володимире, чи можуть останні події в світі, зокрема революції в Африці вплинути на створення ваших наступних колекцій?

Я веду такий спосіб життя, що не поглинаю новини і не дивлюся телевізор. Користуюся поштою, веду в Facebook сторіночку і все. Можу ще піти в кінотеатр подивитися фільм, можу почитати книжку, а на новини не реагую – іноді вважаю це якоюсь такою масовою істерією… Та це моє ставлення.

Щодо колекції на «весну-літо 2012» – вона вже створюється, але про неї поки не розповідатиму, ще рано.

Чи переробляєте потім одяг з показу для продажу?

Ні, весь одяг з нової колекції досить простий і такий, що спокійно можна носити . Ця колекція була вже представлена на початку лютого в Лондоні в AMF Showroom. (З 7 по 10 лютого 2011 року, в Лондоні в AMF Showroom Володимир Подолян представив свою нову колекцію PODOLYAN AW 2011-12. У шоу-румі було представлено 34 одиниці – Авт.).

Для показу на Ukrainian Fashion Week ця колекція розширена і доповнена, оскільки створення колекції в Showroom, і для показу – це різні речі. Showroom – це місце, де ти можеш продати свою колекцію, а показ – представити. У показі повинні бути декілька речей, які мають елемент шоу і які підсилюють весь ефект.

У колекції переважають сукні, брюки, спідниці?

В основному сукні, небагато брюк і спідниць. Так само є плащі, куртки, жакети, і теплий трикотаж. У минулому сезоні, коли ми робили колекцію для сезону весна-літо 2011 – не було жодної спідниці. Булисукні, брюки, жакети, плащі, комбінезони й жодної спідниці.

Де в Україні можна купити одяг від Володимира Подоляна?

Продається в магазинах Києва, Івано-Франківська, Львова, Запоріжжя – це магазини, які продають одяг від українських дизайнерів. У Вінниці – це галерея «Інтершик» і магазин «Dress-code».

У Вінниці зосереджено основне виробництво?

Пошив одяг здійснюється тільки у Вінниці, і більше ніде.

Скільки людей залучено в творінні бренду PODOLYAN?

У нас в колективі працюють 14 чоловік.

Скільки років вашій команді?

Ми працюємо разом з 2004 року. Колектив періодично міняється – і це добре, тому що з`являються нові люди, з`являються нові ідеї, поліпшується якість виробів і ускладнюється крій.

Ціни на ваші творіння розраховані на яку категорію людей?

У мене демократичний одяг і досить доступний . А що і скільки коштує – так зразу й не скажеш. Усе залежить від тканин, оскільки є тканини дуже складні і відповідно й ціни на них дорожчі.

Крім основної лінії, ми робимо одяг для телепрограм, є індивідуальні замовлення як чоловічого, так і жіночого одягу. Незабаром плануємо здивувати наших клієнтів.

А ви самі одягаєтеся у чужого дизайнера чи у власного пошиву?

Я в основному купую одяг за кордоном, різних брендів, дуже імпульсний, причому, не задаючись метою купити саме це або це. Заходжу в магазин – міряю, і якщо розумію, що мені це потрібно – купую. У мене в гардеробі є одяг різних стилів – я комфортно себе відчуваю як у класичному костюмі з сорочкою і краваткою, так і в джинсах.

Де ви все-таки живете, у Вінниці, Києві, Москві чи Лондоні?

Скрізь. (Сміється. – Авт.). Зараз дуже багато поїздок, і живу переважно. у потягах і літаках.

А це не стомлює?

Стомлює.

І як ви відпочиваєте?

Коли закінчу показ, тоді відпочиватиму. Я спеціально не їжджу по курортах, на моря, я уникаю таких банальних для мене туристичних турів.

Для мене відпочинок – це поміняти місто, поміняти оточення. Після показу в мене запланована поїздка до Москви на виставку тканин наступного літнього сезону, де я поміняю місто, знаходитимуся в Москві, відбиратиму тканини, відвідуватиму виставки, зустрічатимуся з друзями. Це й буде мій відпочинок і водночас робота.

У яких країнах любите бувати й чому?

Коли багато раз буваєш у Європі, дуже звикаєш до того, що там все-таки життя для людей. Наприклад, зал очікування в аеропорту, залізничний зал очікування облаштовані таким чином, що можна прийти, сісти, і ніхто від тебе не зажадає якоїсь плати за якийсь незрозуміло для чого VIP-зал, немає помпезності величезних будівель, люстр – це все красиво, але не комфортно.

Зовсім недавно я відкрив для себе Стамбул. Не туристичний, а через призму погляду місцевого жителя. Для мене це було нереально цікаво. Там – Схід і Європа перемішалися, мене це надихнуло й розбурхало. Для мене це відкриття до цих пір залишається одним з найяскравіших спогадів, також як, наприклад, відвідини "Цирку дю Солей".

Володимире, творчість кого з відомих дизайнерів вам імпонує?

Мені подобається творчість Міучча Прада, цікаво, те, що робить Mark Jacobs, Рей Кавакубо, Ann Демельмейстер.

Чи є мрія, мета, якої хочете досягти?

Звичайно, є, адже я, як і всі люди, вічно кудись біжу. У мене теж є мрії, але хай вони залишаться тільки моїми, без озвучення. Прагну до того, щоб розширити свій бренд (PODOLYAN – Авт.).

Наприклад, у мене була мрія відвідати "Цирк дю Солей". Я його відвідав, і був просто приголомшений побаченим. Це мрія, яка реалізувалася.

Мені також було дуже цікаво, що таке Схід, і я відкрив для себе Схід. Реалізація інших ідеї і мрій теж не за горами.

Владислава Дмитришина, Вінниця–Київ