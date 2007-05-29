На конкурсі ”Міс Всесвіт” перемогла японка

20-річна японка Рійо Морі стала переможницею конкурсу "Міс Всесвіт", який завершився у понеділок ввечері в столиці Мексики.

Професійна балерина Морі стала 56-ою володаркою титулу "Міс Всесвіт", корону з діамантів і перлів вартістю 250 тисяч доларів США їй вручила переможниця минулого року пуерториканка Зулейка Рівера Мендоза. Морі стала другою японкою, яка виграла конкурс з початку його проведення.

У залі для глядачів було присутньо 10 тисяч осіб, ще 600 мільйонів по всьому світу дивилися телевізійну трансляцію конкурсу. Захід супроводжувався скандалами та акціями протесту: так, "Міс Швеція" відмовилася брати участь у ньому під тиском власних співгромадян, що стверджували, що це принижує жінок.

"Міс Мексику" зобов`язали змінити плаття для конкурсу регіональних нарядів, оскільки на її первинному платті були зображені повішені й розстріляні учасники релігійного повстання 1920 року. "Міс США" переслідували демонстранти-мексиканці, які звинуватили США в недружньому ставленні до нелегальних іммігрантів.

Ще дві учасниці заходу відрізнилися нестандартною зовнішністю. Першою за всю історію проведення конкурсу растафаріанкою стала "Міс Ямайка", чиє волосся було скручене в довгі дреди, а голова "Міс Танзанія" була поголена наголо.

За матеріалами Lenta.ru