Рок-провал: Чичеріну не пускали на сцену, а Самойлову вимкнули звук

Перший в Україні рок-фестиваль у 3D обіцяв стати явищем безпрецедентним – де б іще можна було побачити на одній сцені найвідоміші російські рок-гурти, та ще й у такому новомодному форматі. На прес-конференції напередодні фесту «Рок за роком» організатори активно піарили подію – мовляв, спеціально для концерту замовили величезні 3D-екрани, на фоні яких співатимуть артисти, так що «до них можна буде майже торкнутися». Додайте до цього гучні імена в списку учасників («Арія», «Сплін», «Чичеріна», Вячеслав Бутусов…) – і, здавалося б, вихваляння організаторів тим, що «майже всі квитки давно розкуплені», мали б себе виправдати. Тільки-от насправді подія, яку збиралися занести навіть до книги рекордів України, насправді перетворилась на… гучний скандал!

Виявилося, що Міжнародний виставковий центр, де відбувався концерт, дав дозвіл грати тільки до 22.00, адже навколо нього – житлові будинки. «Спочатку фестиваль мав тривати до першої ночі, потім ми отримали дозвіл тільки до одинадцятої, і буквально за кілька днів до концерту скоротили ще на одну годину», – скаржились організатори напередодні. Утім, мало того, що глядачів про це не попередили, так ще й затримали концерт на годину (знаючи, що доведеться раніше його закінчувати!). Тож гуртам, які розраховували щонайменше на півгодинну програму, довелось похапцем грати по дві-три свої пісні. А глядачі обурювалися, що перестановка апаратури займає більше часу, ніж, власне, виступи. А коли о десятій годині вечора ведучий зі скорботним виразом обличчя оголосив: «Простите, но это – все», публіці взагалі стало не до жартів. Мело того, що виступ Діани Арбеніної з гуртом «Нічні снайпери» взагалі відмінили, нікому про це не сказавши (Діана того дня мала концерт у Росії), а добряча частина МВЦ прийшла таки на Арбеніну, так ще, через організаторські промахи, не встигли вийти на сцену «Чичеріна» та колишній учасник «Агати Крісті» Гліб Самойлов. «Ми спочатку подумали, що це така режисерська задумка, – зізналась мені 25-річна Інна. – Але коли в залі почали вмикати світло, а на сцені – розбирати апаратуру, до мене дійшло, що 650 гривень за квиток я віддала даремно». Варто віддати належне Юлії Чичеріній – співачці довелося виступати з напіввимкненими колонками та мікрофоном (добре, що глядачі хором підспівали). А от Самойлову не залишалось нічого іншого, як тільки вийти до обуреної публіки і розвести руками: «Извините, нам вырубили весь звук…».

Сказати, що в залі МВЦ після цього став назрівати справжній рокерський бунт – нічого не сказати. На сцену полетіли клаптики розірваних квитків, а в залі хором скандували: «Позор!». Зрештою, вдіяти було нічого – організатори навіть перепрошувати глядачів не стали…

До слова, про обіцяний 3D-формат. Екрани справді були, спецокуляри глядачам справді роздавали. Проте мало хто ними скористався – набагато цікавіше було спостерігати за живими емоціями музикантів, аніж за мальованими картинками за їхніми спинами. Так що подібний формат рок-концерту може припасти до душі хіба що найзатятішим прихильникам 3D. Утім, справжнім меломанам окуляри взагалі були ні до чого, адже на рок-концерт приходять насамперед послухати, а не дивитись. «Хай живе рок-н-ролл!» – кричав зі сцени українською лідер групи «Серьга» Сергій Галанін.

А перед виходом на сцену Вячеслава Бутусова верещали вже з залу: «Дедушка Слава, давай на сцену!». «Дедушка» не підвів, зіграв свій головний хіт «Скованные одной цепью», а на додачу – ще й «Звезда по имени Солнце» Віктора Цоя. Чи не найбільше чекали на «Сплін» («самая антикариесная группа», оголосив їх зі сцени ведучий, натякаючи на хіт «Орбит без сахара»), і трьох пісень від музикантів глядачам явно було малувато. Зате легендарна «Арія» видала аж чотири пісні, що, на фоні коротких виступів інших рокерів, здалося справжнім святом… Що було далі – описано вище. І шкода, що через організаторську безвідповідальність, концертом, який міг би претендувати на звання головної музичної події принаймні місяця, залишились розчаровані всі – і публіка, і, звісно, самі артисти…

Яна Данилевська