Рок-провал: Чичеріну не пускали на сцену, а Самойлову вимкнули звук
Гуртам довелося виступати з напіввимкненими колонками та мікрофоном… «Я віддала даремно 650 гривень за квиток», – обурювалася глядачка… Репортаж
Перший в Україні рок-фестиваль у 3D обіцяв стати явищем безпрецедентним – де б іще можна було побачити на одній сцені найвідоміші російські рок-гурти, та ще й у такому новомодному форматі. На прес-конференції напередодні фесту «Рок за роком» організатори активно піарили подію – мовляв, спеціально для концерту замовили величезні 3D-екрани, на фоні яких співатимуть артисти, так що «до них можна буде майже торкнутися». Додайте до цього гучні імена в списку учасників («Арія», «Сплін», «Чичеріна», Вячеслав Бутусов…) – і, здавалося б, вихваляння організаторів тим, що «майже всі квитки давно розкуплені», мали б себе виправдати. Тільки-от насправді подія, яку збиралися занести навіть до книги рекордів України, насправді перетворилась на… гучний скандал!
|"Сплін"
|Юлія Чичеріна
Сказати, що в залі МВЦ після цього став назрівати справжній рокерський бунт – нічого не сказати. На сцену полетіли клаптики розірваних квитків, а в залі хором скандували: «Позор!». Зрештою, вдіяти було нічого – організатори навіть перепрошувати глядачів не стали…
До слова, про обіцяний 3D-формат. Екрани справді були, спецокуляри глядачам справді роздавали. Проте мало хто ними скористався – набагато цікавіше було спостерігати за живими емоціями музикантів, аніж за мальованими картинками за їхніми спинами. Так що подібний формат рок-концерту може припасти до душі хіба що найзатятішим прихильникам 3D. Утім, справжнім меломанам окуляри взагалі були ні до чого, адже на рок-концерт приходять насамперед послухати, а не дивитись. «Хай живе рок-н-ролл!» – кричав зі сцени українською лідер групи «Серьга» Сергій Галанін.
|Сергій Галанін
А перед виходом на сцену Вячеслава Бутусова верещали вже з залу: «Дедушка Слава, давай на сцену!». «Дедушка» не підвів, зіграв свій головний хіт «Скованные одной цепью», а на додачу – ще й «Звезда по имени Солнце» Віктора Цоя. Чи не найбільше чекали на «Сплін» («самая антикариесная группа», оголосив їх зі сцени ведучий, натякаючи на хіт «Орбит без сахара»), і трьох пісень від музикантів глядачам явно було малувато. Зате легендарна «Арія» видала аж чотири пісні, що, на фоні коротких виступів інших рокерів, здалося справжнім святом… Що було далі – описано вище. І шкода, що через організаторську безвідповідальність, концертом, який міг би претендувати на звання головної музичної події принаймні місяця, залишились розчаровані всі – і публіка, і, звісно, самі артисти…
Яна Данилевська