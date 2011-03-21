Лоліта вп’яте вийшла заміж (фото)

Російська співачка Лоліта на минулих вихідних вп`яте вийшла заміж. Обранцем 47-річної виконавиці став 36-річний Дмитро Іванов – сьома ракетка Росії і тренер з гри в сквош.

Святкування проходило в одному з ресторанів Москви. На заході було присутньо близько ста гостей, серед яких Філіп Кіркоров, Анастасія Волочкова, Діма Білан, Аніта Цой, Тетяна Овсієнко, Андрій Малахов. Кажуть, що співачка до одруження не знала, де відбудеться її весілля, бо організацію святкування взяли на себе друзі Лоліти та її молодий.

До ресторану молодята приїхали на білому Bentley. Весільна церемонія, як повідомляють ЗМІ, пройшла за кабалістичним обрядом (кабала – середньовічна езотерична наука про таємничий сенс цифр і букв і перевтілення душ). Розпис у загсі був, але обручками Мілявська та Іванов обмінялися в ресторані.

Також повідомляється, що обручки виготовив ювелір, який виготовляв кільця (також кабалістичні) голлівудській зірці Демі Мур і Ештону Катчеру.

Весільну сукню Лоліти пошив відомий російський дизайнер Ігор Чапурін. За неофіційною інформацією, воно обійшлося співачці більш ніж у 20 000 євро. Молодий був одягнений в костюм від Вів’єн Вествуд.

Лоліта з чоловіком для весільної подорожі обрали Малазійські острови, проте поїдуть вони туди лише в червні.

За матеріалами Комосомольської правди