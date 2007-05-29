Міжнародний фестиваль ”Кіно-Ялта 2007” пройде у вересні в Криму

Міжнародний фестиваль продюсерського кіно Росії і України "Кіно-Ялта 2007" пройде з 4 до 9 вересня в Ялті.

Про це УНІАН сьогодні повідомила керівник прес-центру фестивалю Ольга ВОЛОДЧЕНКО.

За її інформацією, фестивальна програма складатиметься з конкурсного показу, в якому візьмуть участь 8 фільмів (по 4 фільми від кожної країни), а також позаконкурсної програми. До складу журі ввійдуть видатні діячі кінематографу України й Росії.

Урочиста церемонія відкриття фестивалю відбудеться 4 вересня і проходитиме на двох майданчиках: на площі Леніна (Ялта) і в Никитському ботанічному саду. Церемонія буде присвячена 25-річному ювілею створення фільму "Польоти уві сні й наяву" режисера Романа БАЛАЯНА (у 2006 році церемонія відкриття була присвячена річниці створення фільму "Асса" режисера Сергія СОЛОВЙОВА - УНІАН).

Конкурсні покази фільмів відбудуться в кінотеатрі "Ореанда" (5-8 вересня), а позаконкурсні картини - в кінотеатрі "Спартак" (5-8 вересня). Окрім цього, жителі й гості Криму зможуть подивитися фільми на відкритому екрані, який буде встановлений на пл. Леніна в Ялті.

За ініціативою Ради міністрів Криму, повідомила О. ВОЛОДЧЕНКО, цього року фестиваль вийде за межі Ялти: 7 вересня у Феодосії побуває творча делегація фестивалю і буде показаний один з фільмів.

Як сказала О. ВОЛОДЧЕНКО, вже відбулося перше засідання оргкомітету з проведення "Кіно-Ялти 2007", до складу якого ввійшли представники урядів Росії, України, Криму, а також Ялтинського міськвиконкому.

За словами генерального продюсера фестивалю, генерального директора компанії "Інтерфест" Рената ДАВЛЕТЬЯРОВА, "перша презентація Фестивалю пройде в серпні".

Фестиваль "Кіно-Ялта" проводиться відповідно до угоди між урядами України і Російської Федерації про співпрацю у галузі культури, науки та освіти від 26 липня 1995 року за підтримки Міністерства культури й туризму України, Федерального агентства з культури і кінематографії РФ, Ради міністрів АРК, Асоціації продюсерів України і Гільдії продюсерів Росії.

Організатором фестивалю є компанія "Інтерфест" (Москва), співорганізатором - кіностудія "Ялта-фільм".