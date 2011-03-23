В Ужгороді вшосте пройде ЕротАртФест «Березневі коти»

25 - 27 березня в Ужгороді пройде еротичний артфестиваль "Березневі коти".

Це вже VI міжнародний еротичний артфестиваль "Березневі коти". За результатами п’ятирічного проведення фестивалю торік видано антологію “Березневі коти. Антологія ЕротАртФесту”.

Мета фестивалю – розвиток та популяризація сучасного мистецтва в Закарпатті, виховання естетичних почуттів через популярну, привабливу серед широких верств населення тему еротики.

Як повідомили ZAXID.NET організатори, на шостому фестивалі з’явиться нова країна-гість – Литва. Традиційно, учасниками фестивалю будуть митці з України, Польщі та Білорусі.

Також як поінформували організатори, цьогоріч на "Березневі коти" приїде студентський театр "Вавилон", що при Університеті Драгоманова. Молоді актори зіграють п`єсу закарпатського письменника Олександра Гавроша "Ромео і Жасмин".