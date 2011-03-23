У Києві відкрилась 17-та Міжнародна туристична виставка

Сьогодні у столиці за сприяння Київської міськдержадміністрації відкрилась 17-та Міжнародна туристична виставка UITT-2011 «Україна – подорожі і туризм».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, традиційно на виставці Київ представляє Управління туризму, готельного господарства та курортів Головного управління комунального господарства КМДА зі стендом «Київ туристичний».

У рамках офіційного відкриття столичне управління туризму проведе прес-конференцію з теми: «Стан та перспективи розвитку туризму в м. Києві». Крім того, буде організовано науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи правового регулювання туристичної діяльності та позиціонування туристичного продукту та послуг м. Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках» та презентацію проекту Наукового центру розвитку туризму України «Економічна ефективність туризму».

На виставці будуть представлені інформаційні стенди вітчизняних і закордонних туроператорів, агентств, закладів розміщення, установ санаторно-оздоровчого лікування та багатьох інших учасників, пов’язаних з туристичною індустрією.

Туристична виставка триватиме у Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15) до 25 березня.

За інформацією управління туризму, готельного господарства та курортів КМДА, станом на 23 березня у Києві здійснюють діяльність 2 тис. 257 туристичних підприємств, у тому числі 1 тис. 183 туроператори і 1 тис. 74 турагенти.

У 2010 році туристичними організаціями столиці надано послуг 2 млн. 31 тис. 904 туристам, що на 28% більше, ніж у 2009 році (1млн. 585,011 тис. осіб). Показник кількості іноземних туристів у 2010 році збільшився на 8,2% і склав 279,134 тис. (257,893 тис. у 2009 р.)

Платежі до бюджету від діяльності туристичних підприємств Києва у 2010 році збільшились на 23,7% і склали 88,349 млн. грн. (2009 р. – 71,4 млн. грн.).