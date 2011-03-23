Померла Елізабет Тейлор

Знаменита актриса Елізабет Тейлор померла в середу, 23 березня, уві сні. Про це повідомляє ТСН.

Минулого місяця 79-річна актриса була госпіталізована після того, як вона відчула симптоми серцевої недостатності, проте незабаром пішла на поправку.

Елізабет Тейлор - одна з найуспішніших актрис Голлівуду, володарка двох Оскарів. Серед її найвідоміших робіт - ролі у фільмах "Клеопатра", "Кішка на розпеченому даху", "Хто боїться Вірджинії Вульф?".