Ансамбль ”Субіто” презентував свій дебютний альбом Hit by Hit

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН ансамбль «Субіто» разом зі своїм продюсером Юрієм ДЕРСЬКИМ презентували свій перший альбом Hit by Hit.

Як зазначив продюсер ансамблю, дебютний аудіо-диск носить саме таку назву, Hit by Hit, тому що «у цю пластинку ввійшли твори Фреді Меркурі, Пола Маккартні, також є аранжування українських народних пісень. Тобто, ми зробили симбіоз різноманітних культур в одній пластинці», - каже Ю. ДЕРСЬКИЙ.

Продюсер також сподівається, що такий підбір композицій посприяє швидшій популяризації ансамблю. «Репертуар вибрали саме такий, тому що його слухають всі й він легко впізнається. На такому репертуарі простіше ввійти на ринок», - зазначає композитор Юрій ДЕРСЬКИЙ.

Хоча ансамбль із своєю першою пластинкою мало розкручений, але, як каже продюсер, досить затребуваний. Середня статистика концертів – 5-6 концертів на тиждень.

Слід зазначити, що цей диск не є комерційним, його немає у продажу.

За два роки існування ансамбль став Лауреатом регіональних і Всеукраїнських конкурсів, брав участь у гастролях містами України, Росії, Польщі, Франції, Словаччини.

Влітку 2005 року відвідали «Євро-фольк» у Польщі, а у березні 2007 року ансамбль «Субіто» став володарем Гран-прі конкурсу «Гірське сузір’я» у місті Попрад, Словаччина.

З 23 по 28 квітня ансамбль став учасником форуму миру на теплоході «Південна Пальміра», де представляв Україну. Форум відзначився серією концертів у різноманітних концертних залах Стамбула.

У репертуарі ансамблю найрізноманітніша музика від класики і джазу, до особистих опрацювань естрадної музики. «Ми хочемо доказати, що якщо музикант професіональний, то він виконує професійно музику на любому інструменті!», - з гордістю кажуть учасники ансамблю.

Ансамбль складається лиш е з представників чоловічої статі. За словами самих учасників колективу, це їхня принципова позиція, бо з жінками дуже важко працювати.

З січня 2007 року продюсує діяльність «Субіто» студія «Центр Д» заслуженого діяча мистецтв України, композитора Юрія ДЕРСЬКОГО.

Своєю ціллю і творчим завдання ансамбль вважає популяризацію гри на народних інструментах. На даний час усі учасники «Субіто» сповнені творчих планів та ідей, постійно підвищують свій професійний рівень.