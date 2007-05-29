У Сімферополі відкрилася виставка жахів кримських курортів

У Сімферополі відкрилася фотовиставка "Крим - жах, як красиво", покликана, за задумом організаторів, продемонструвати не лише красиві місця півострова, але і те, як людина забруднює навколишнє середовище.

Організатори виставки - Кримське відділення Партії зелених, з представлених робіт, розміщених в галереї "КЄП", мали намір вибрати кращі роботи, проте зробити цього так і не змогли.

"Ми не змогли вибрати найжахливіший і найкрасивіший вигляд, і вирішили зробити виставку безстроковою", - повідомили в оргкомітеті.

На знімках, виставлених у галереї, відображено багато відомих туристичних об`єктів південного берега Криму, зокрема, знищувана забудовниками "Сонячна стежка" в Ливадії, розбиті оглядові майданчики, списані туристами скелі, а також стихійні звалища на пляжах, в лісах і долинах.

Організатори вирішили надати гостям півострова можливість, прийняти участь в поповненні експозиції. "Ми прийматимемо від курортників знімки "краси" Криму, і розміщувати їх в інтернеті, щоб яснішою була відповідь на питання, чому до нас не хочуть їхати туристи", - повідомили в оргкомітеті.

У виставці взяли участь близько 15 авторів.

За матеріалами Подробиць